Nghệ An: Những ngôi nhà vững chãi nơi biên giới mang đậm nghĩa tình

Nhọc nhằn vùng cao

Từ trung tâm thị trấn huyện Kỳ Sơn để đi vào trung tâm xã Mường Lống, phải mất hơn 50 km đường đèo dốc quanh co, băng qua cung đường với một biểu tượng “cổng trời”. Là một xã thuộc diện khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn, theo thống kê từ UBND xã Mường Lống, hiện địa phương có khoảng 50% dân số thuộc diện nghèo, khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Mường Lống Và Chá Xà cho biết: "Trước kia việc đi lại đường sá chưa thuận tiện, cuộc sống bà con dân bản rất khó khăn. Do điều kiện tự nhiên mang tính đặc thù của vùng biên viễn, bà con lâu nay cuộc sống chỉ trông đợi vào vài thửa ruộng, vật nuôi, cuộc sống vì thế mà cuộc sống gian truân, khó khăn lắm. Được Đảng, nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, nhất là từ khi đường vào trung tâm xã, bản được đầu tư, mở rộng, Mường Lống dần khởi sắc hơn về kinh tế. Bà con dân bản cũng luôn cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức nên dần dà kinh tế hộ gia đình cũng khởi sắc hơn".

Một góc xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn hiện nay

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê thông tin, toàn huyện Kỳ Sơn có 21 xã, thị trấn, trong đó có tới 11 xã vùng biên, có đường biên giáp nước bạn Lào. Với số dân hơn 80 vạn người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú...Cuộc sống bà con Nhân dân, đặc biệt là các xã vùng biên còn gian truân, khó khăn. Do tính chất về địa hình huyện biên giới, lại cách xã trung tâm TP Vinh trên 300km, huyện Kỳ Sơn như một vùng phên dậu của tỉnh. Đường sá đi lại vào các xã biên giới, các bản xa nay cơ bản đã được cải thiện, nhưng do địa hình núi cao, cách trở, nhất là vào mùa mưa lũ..cũng vì thế mà việc giao thương, phát triển kinh tế còn gặp nhiều hạn chế.

Từ trung tâm huyện Kỳ Sơn đi các xã vùng biên giới có khi phải di chuyển đường đèo dốc cả trăm km, thậm chí từ các xã vùng biên đi vào các bản, điểm trường lẻ ở các bản cũng mất nhiều giờ đồng hồ, hàng chục km.

Được biết, hiện các địa phương như huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương, huyện Con Cuông, huyện Quế Phong....cũng đã và đang gặp nhiều khó khăn, đời sống Nhân dân đa phần còn gian truân, bấp bênh. Theo thống kê năm 2020, dân số tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là 3.365.198 người, chủ yếu sinh sống ở khu vực nông thôn (với 84,5%). Mật độ dân số 204 người/km².

Dân số vùng dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống ở tỉnh Nghệ An trên 1,2 triệu người (chiếm 36% dân số toàn tỉnh). Đồng bào dân tộc thiểu số là 491.267 người, chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh và chiếm 40,93% dân số trên địa bàn miền núi. Nghệ An hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao là: Thái (338.559 người), Thổ (71.420 người), Khơ Mú (43.139 người), Mông (33.957 người).

Những ngôi nhà nghĩa tình nơi biên giới

Theo thống kê từ tỉnh Nghệ An, năm 2023 toàn tỉnh có khoảng hơn 15.000 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong đó có hơn 9.000 hộ có nhu cầu về nhà ở mới và hơn 6.000 hộ có nhu cầu về sửa chữa nhà ở. Trước những khó khăn của người dân, tỉnh Nghệ An quyết tâm đến 2025 sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà tranh tre, tạm bợ, dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, từ đầu năm 2023, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Nghệ An, các ban, ngành tỉnh này đã thực hiện chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Hưởng ứng chương trình này, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, ủng hộ, hỗ trợ các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn...với 2.420 căn nhà cho người dân các xã biên giới và các xã nội địa. Nhà được kết cấu bằng khung thép, mai tôn xốp, vách ngăn xốp và tôn...diện tích gần 50m2, với tổng giá trị mỗi căn là 50 triệu đồng.

Gia đình anh Dần, xã Tam Hợp vui mừng đón nhận ngôi nhà mới, khang trang.

Trước sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn này, những ngày qua các huyện biên giới, miền núi tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung nhân lực, làm mặt bằng, gấp rút triển khai xây dựng, hoàn thiện những căn nhà kiên cố cho bà con. Để hoàn thiện các căn nhà này, chính quyền các địa phương hỗ trợ thêm kinh phí làm phần mặt bằng, móng bê tông kiên cố và góp công sức giúp bà con khó khăn dựng lên những ngôi nhà kiên cố, khang trang.

“Nghệ An rất quyết tâm, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện, đảm bào cả hệ thống chính trị cùng bà con Nhân dân đều vào cuộc, đến nay đã có 800 móng nhà được xây dựng...Cam kết sẽ hỗ trợ đúng đối tượng, xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, sớm bàn giao nhà cho người dân ở...” Bí Thư tỉnh Ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh trong buổi lễ bàn giao nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ, tổ chức thực hiện tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương ngày 22/3 vừa qua.

Được nhận căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, gia đình hộ anh Huông Văn Dần (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) vui mừng khôn xiết. Hoàn cảnh nhà đông người, ốm đau bệnh tật quanh năm, nhà anh Dần lâu nay thuộc diện nghèo khó nhất nhì ở xã Tam Hợp, với chương trình lần này, gia đình anh được giúp đỡ, đón nhận ngôi nhà mới vững chãi, từ nay hết cảnh sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp, tranh tre.

“Vui lắm, cảm ơn các cấp chính quyền đã giúp đỡ gia đình có được căn nhà đẹp, rộng rãi, chắc chắn. Từ nay chẳng sợ mưa bão nữa rồi, biết ơn các cấp chính quyền”, anh Dần bày tỏ.

Đợt này, toàn huyện Tương Dương, hộ nghèo khó, hộ gia đình xã biên giới được hỗ trợ 300 căn nhà. Để bảo đảm đúng tiến độ cũng như gấp rút giúp bà con đón nhận được những tình cảm từ Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương đã đốc thúc các địa phương khẩn trương hỗ trợ bà con, phối hợp nhận vật tư, dựng nhà.

Có mặt tại xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn), phóng viên cũng ghi nhận được sự hồ hởi, vui tươi của bà con nơi đây, nhất là các gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở trong đợt này. Chủ tịch UBND xã Mường Lống Và Chá Xà cho biết, đợt này bà con nghèo của xã nhận được 17 ngôi nhà mới, khang trang. Người dân phấn khởi, mong mỏi những ngôi nhà được sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, xã cũng nhận được sự hỗ trợ từ huyện, tập trung nhân lực, vật lực giúp bà con dựng nhà để sớm vào ở trong nhà mới vững chãi, ấm cúm.

“ Bà con phấn khởi, chính quyền cũng phấn khởi, mấy hôm nay xã cũng đang gấp rút làm mặt bằng, rồi dựng nhà giúp dân. Rất biết ơn các nhà hảo tâm, Bộ Công an, Công an tỉnh đã giúp xã, giúp dân có những căn nhà vững chãi để an tâm làm ăn, sinh sống", Chủ tịch UBND xã Mường Lống Và Chá Xà phấn khởi nói.

Hưởng ứng chương trình hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, tính đến hết tháng 2/2023, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được 128 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ xây dựng trên 10.000 căn nhà với tổng giá trị ước tính trên 521 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn