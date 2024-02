Nghệ An: Nhức nhối hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, 'họp chợ' khu vực bệnh viện

Ngày 26/2, Đời sống và Pháp luật nhận được kiến nghị của Bệnh viện Mắt Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An về việc bị các tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người dân cũng như mỹ quan khu vực bệnh viện.

Tiểu thương bày bán ra tận lòng đường vào Bệnh viện 115 Nghệ An và Bệnh viện Mắt Nghệ An

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực đường vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Mắt Nghệ An trên Đại lộ Lê-nin đoạn qua xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An nhiều gian hàng tạm bợ bán thực phẩm, tạp hoá lấn chiếm cả vỉa hè và lòng đường ngay đoạn đường rẽ vào bệnh viện và thậm chí ngay cổng bệnh viện tạo ra khung cảnh nhếch nhác, lộn xộn.

Ngoài ra, không chỉ lấn chiếm buôn bán mà taxi dù, taxi có đăng ký đậu ngay ngã rẽ vào khu vực bệnh viện gây nên tình trạng khuất tầm nhìn trong khi đó Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An là đơn vị có lượng xe cấp cứu vào ra liên tục.

Xe taxi đậu lấn lòng đường ngay ngã ba rẽ vào khu vực bệnh viện

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An cho biết, trong năm 2023, bệnh viện đã gửi văn bản kiến nghị đến UBND xã Nghi Phú và Công an xã Nghi Phú về việc bị người dân lấn chiếm lòng đường lối đi vào bệnh viện.

Cụ thể theo văn bản, tại lối đi vào cổng bệnh viện có nhiều hàng quán dựng trái phép, lần chiếm lòng đường để buôn bán tạp hoá quán ăn. Vấn đề này đã được cơ quan chức năng phối hợp giải quyết, tuy nhiên thời gian gần đây lại tiếp tục tái diễn và có chiều hướng gia tăng gây ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của bệnh viện cũng như an ninh, trật tự, an toàn giao thông khu vực bệnh viện.

Khung cảnh buôn bán nhếch nhác trước cổng Bệnh viện

“Việc người dân lấn chiếm đường đi vào bệnh viện lặp đi, lặp lại không chỉ khiến cả bác sỹ, nhân viên bệnh viện khó chịu mà những người dân đi khám chữa bệnh cũng cảm thấy bất an khi lối đi bệnh viện bị cản trở nhiều. Việc xử lý của chính quyền địa phương chưa làm được triệt để tình trạng này”, ông Thắng nói.

Vỉa hè ngoài hành lang bệnh viện được tiểu thương bày bán đủ loại hàng hoá

Cũng tỏ ra bức xúc, ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện 115 Nghệ An cho hay, việc người dân "họp chợ" ngay trước cổng bệnh viện đã diễn ra từ lâu, chính quyền địa phương xử lý vài hôm lại tái diễn. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề vận chuyển cấp cứu, điều trị khám chữa bệnh cho người dân. Bệnh viện cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Dù chính quyền xử lý nhiều lần nhưng vẫn chưa triệt để tình trạng lấn chiếm

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và đặc biệt là chính quyền địa phương là UBND xã Nghi Phú và Công an xã Nghi Phú cần xử lý quyết liệt hơn vấn đề này.

