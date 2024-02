Nghệ An: Nhiều tiệm vàng ảm đạm trong ngày vía thần Tài

Your browser does not support the video tag.

Video tại TP Vinh (Nghệ An), Ngày vía thần Tài khá "ảm đạm".

Khác hẳn với Ngày vía thần Tài năm trước, Ngày vía thần Tài năm nay tại TP Vinh nhìn chung khá ảm đạm. Việc giao dịch mua bán vàng dường như "giảm nhiệt".

Khác hẳn với hình ảnh chen chúc mua bán vàng vào dịp Ngày vía thần Tài năm 2023, năm nay nhiều tiệm kinh doanh vàng bạc khá vắng khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn TP Vinh, đặc biệt các hiệu vàng lớn, uy tín tại trục đường Cao Thắng, cổng vào chợ Vinh, sáng nay (19/2) lượng khách giao dịch mua vàng ngày vía thần Tài khá ít. Chỉ một vài doanh nghiệp, cơ sở lượng khách giao dịch đông nhưng vẫn không như mọi năm.

Giá vàng 9999 tại các cơ sở kinh doanh sáng nay bán ra có sự chênh lệch, giao động từ 60 đến 110 nghìn đồng/chỉ.

Chỉ một vài tiệm vàng lớn mới có lượng khách giao dịch đông như thế này.

Với tâm lý mua vàng ngày vía thần Tài mang lại may mắn, tài lộc cho năm mới, vào những dịp này người dân sẽ lựa chọn mua vàng để "lấy vía" mong may mắn, tài lộc.

Một chủ tiệm vàng trên đường Cao Thắng thông tin, thị trường vàng ngày vía thần Tài tại TP Vinh năm nay nhìn chung khá ảm đảm, sáng nay mùng 10 tháng giêng Âm lịch (19/2), thường các năm trước rất đông người mua không khí năm nay giảm nhiệt hẳn, giá vàng không chênh lệch lớn, không tăng....

