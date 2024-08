Ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn tại Cảng hàng không Vinh

Để đảm bảo an toàn bay, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng này.

Theo đó, chính quyền địa phương thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng; không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm đến hoạt động hàng không, như: Đốt rơm rạ, thả diều, thả đèn trời, chiếu đèn laser, đèn chiếu công suất lớn, các thiết bị siêu nhẹ, flycam..., không xây dựng công tình hoặc trồng cây vượt quá độ cao cho phép... nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ở địa bàn giáp ranh cảng hàng không, sân bay.

Các địa phương cũng tổng hợp kinh phí cần hỗ trợ để chặt hạ, giải phóng cây xanh hiện hữu làm ảnh hưởng đến tĩnh không sân bay Vinh để gửi Đại diện Cảng vụ hàng không tại Vinh đề xuất cơ quan có thẩm quyền phương án hỗ trợ kinh phí.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức thu dọn rác thải động vật được tập kết tại “Đầu 35 đường cất hạ cánh sân bay Vinh” để triệt tiêu việc thu hút chim trời và các loại động vật hoang dã, thả hoang gia súc tại khu vực này, làm ảnh hưởng đến an toàn bay.

Các lực lượng chức năng như Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Cảng hàng không quốc tế Vinh cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát về an ninh, trật tự, an toàn hàng không nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, có nguy cơ gây mất an toàn hoạt động bay, như: thả diều, bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay, các thiết bị bay siêu nhẹ, flycam, drone, xây dựng công trình hoặc trồng cây vượt độ cao cho phép, đốt rơm rạ... trong khu vực cầm, phạm vi tĩnh không sân bay vả hành lang bay.

Các lực lượng này cũng xác định phạm vi tĩnh không sân bay và đặt biển báo cấm các hoạt động thả diều, bóng bay, đèn trời, flycam... để cảnh báo đến người dân.

Cảng hàng không quốc tế Vinh có quy mô, cấp sân bay 4E với tổng diện tích hơn 557 ha; công suất thiết kế 8 triệu hành khách/năm. Tiếp nhận được các loại máy bay A320, A321 có giảm tải hoặc tương đương. Trong những năm qua, sản lượng hành không tại Cảng hàng không quốc tế Vinh có sự tăng trưởng nhanh và bền vững, giai đoạn 2015 - 2019 tăng trung bình 15%, riêng năm 2022, sản lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Vinh đã đạt hơn 2,6 triệu hành khách/năm.

