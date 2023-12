Nghệ An nhận diện “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với đó, nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được một số lãnh đạo đầu ngành tỉnh Nghệ An thẳng thắn trao đổi, ghi nhận phản ánh từ người dân, doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại lâu nay.

Các chỉ số thành phần PCI còn thấp

Tại phiên thảo luận tổ nằm trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào sáng 06/12/2023, với sự có mặt của đại diện các Sở, ngành quan trọng như: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, lãnh đạo TP Vinh, Thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai…các vấn đề “nóng” đã được đưa ra bàn luận, phân tích.

Một số đại biểu phản ánh, thực tế nhiều lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính hiện nay còn chồng chéo, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính mà còn khiến nhiều thủ tục thu hút đầu tư rơi vào bế tắc, khó giải quyết, nhất là chính sách tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh…

Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII Nguyễn Duy Cần cho biết, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, thậm chí cá biệt có một số cán bộ địa chính gây phiền hà cho người dân trong quá trình xử lý hồ sơ.

Một số chỉ số thành phần quan trọng liên quan đến PCI gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian… của tỉnh còn thấp, gây ra các "điểm nghẽn" cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua

Còn bà Phan Thị Hoan – Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cho rằng, hiện những chỉ số. Chính vì vậy, để cải thiện, giải pháp đưa ra đó là phía cơ quan nhà nước cần nâng cao đạo đức công vụ. Riêng về phía doanh nghiệp, người dân cũng cần tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Trong khi đó, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chỉ số PCI năm 2022 của Nghệ An năm nay đã có nhiều cải thiện, từ vị trí thứ 30/63, năm nay đã tăng lên 7 bậc, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành trên cả nước nhưng nhiều chỉ số thành phần lại bị tụt hạng.

Đáng quan tâm, riêng về gia nhập thị trường trong vòng 8 năm trở lại đây có sự sụt giảm và lên xuống liên tục, không giữ vững được ở mức ổn định, trở thành mối lo ngại cho môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Và, trong khung thang điểm đánh giá các chỉ số thành phần PCI của Nghệ An, chỉ số tiếp cận đất đai cũng giảm từ 6.94 điểm năm 2021, đến năm 2022 xuống còn 6.69 điểm và chỉ số chi phí thời gian từ 7.54 điểm năm 2021 xuống còn 7.05 điểm.

Để cải thiện các chỉ số thành phần của PCI, Nghệ An cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả tốt hơn. Người đừng đầu tỉnh Nghệ An cũng đã liên tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực này. Những chỉ đạo “nóng” của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng đã được phát đi bằng văn bản như giao cho Sở KH&ĐT, Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh Nghệ An tiếp tục phân tích trong bộ chỉ số thành phần đó, chỉ số thành phần nào tại thời điểm này mà địa phương vẫn đang xếp ở thứ hạng thấp? Phân cấp, phân quyền và phục vụ doanh nghiệp đã tốt chưa để tiếp tục phân tích, mổ xẻ theo chiều sâu…Tuy nhiên, sự chuyển biến trên thực tế vẫn chưa rõ nét, kết quả chưa được nổi bật.

Cán bộ, công chức còn gây sách nhiễu

Liên quan đến vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, ông Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức còn sách nhiễu, gây phiền hà là chính xác.

Ông Nguyễn Viết Hưng cũng tiết lộ, tại tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo nêu ra 2 trưởng phòng cấp sở, ngành có dư luận gây phiền hà và yêu cầu phải chuyển vị trí công tác, hiện nay một sở đã thực hiện.

Được biết, hiện Nghệ An là tỉnh duy nhất thực hiện giao bí thư cấp ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính. Đây cũng là động thái thể hiện sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An cũng đang họp bàn, xem xét xử lý kỷ luật một loạt cán bộ, công chức vi phạm trên lĩnh vực công tác được giao. Đáng quan tâm, đối với cấp sở, ngành, huyện đã có 1 lãnh đạo bị khởi tố, khiển trách 2 người và lãnh đạo cấp phòng ở sở, ngành, huyện kỷ luật 5 người.

“Đề nghị các đại biểu có sự chia sẻ, động viên khuyến khích đội ngũ công chức trong thực thi công vụ trong đáp ứng yêu cầu xử lý thủ tục nhanh, chính xác. Vì công chức phải làm việc theo pháp luật quy định, còn người dân làm những việc pháp luật không cấm” – giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An nêu ý kiến.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, để nâng cao cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, công tác cải cách thể chế kết hợp với việc đánh giá, giám sát thái độ, tinh thần, tác phong công vụ thời gian tới sẽ được nâng cao hiệu quả hơn nữa

Nhiều nguyên nhân chủ quan liên quan đến công tác cải cách hành chính được Nghệ An thẳng thắn nếu ra gồm: Ở một số ít cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, chính quyền các cấp chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình, chưa chỉ đạo sâu sát và thiếu quyết liệt, có nơi còn thực hiện cho có hình thức; Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức về cải cách hành chính nói chung, công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng còn hạn chế…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, trong năm tới địa phương sẽ tập trung vào các giải pháp nhưng cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số.

Ông Lê Hồng Vinh cũng cho biết, công tác tăng cường khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ sẽ được thực hiện 02 lần/năm.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn