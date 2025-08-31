Nghệ An: Người dân vui mừng đón nhận quà của Chính phủ trước dịp Quốc khánh

Chiều 31/8, tại nhà văn hóa khối Văn Tiến (phường Trường Vinh, trước đây là phường Hưng Dũng), hàng trăm người dân có mặt từ sớm để làm thủ tục nhận tiền quà của Chính phủ nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Được nhận quà trước dịp lễ Quốc khánh, người dân phấn khởi, đến sớm để làm thủ tục.
Chủ tịch UBND phường Trường Vinh Nguyễn Tất Sơn cho biết, để bảo đảm quà đến kịp thời với Nhân dân, phường đã bố trí 7 điểm cấp phát thuận tiện, phân công cán bộ tiếp nhận thủ tục, xử lý thông tin và trao trực tiếp cho bà con.
Với người dân, đây không chỉ là món quà có giá trị kinh tế, mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Chính phủ, khiến họ tự hào và phấn khởi.
Dù dân cư đông, việc cấp phát quà diễn ra khẩn trương, song cán bộ địa phương gác lại mệt nhọc, coi việc trực tiếp trao quà của Chính phủ đến tận tay người dân là niềm vui, sự vinh dự.
Thủ tục nhận quà đơn giản: chủ hộ nộp căn cước công dân cho cán bộ Công an để cập nhật lên hệ thống, sau đó cán bộ phường, xã gọi tên và trao quà; mỗi công dân trong gia đình được nhận 100.000 đồng.
Quang cảnh phát quà cho Nhân dân tại phường Cửa Lò (Nghệ An) chiều 31/8.
Người dân xã Tương Dương đến các điểm phát theo thông báo, phấn khởi nhận quà Chính phủ tặng nhân dịp Tết Độc lập.
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn