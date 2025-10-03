Nghệ An: Người dân thất thần nhìn vườn keo gãy trắng sau bão Bualoi

Đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, QL48D, QL48E... qua địa bàn các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghĩa Hành..., tỉnh Nghệ An, có thể nhìn thấy cảnh những cánh rừng keo bị gió bão quật ngã, đổ rạp, gãy ngang thân rất xót xa.

Sau khi bão số 10 đi qua, người trồng keo buồn bã, thất thần bởi những lứa keo bị bão quật ngã cũng đã trên 2 năm trồng. Họ phân vân giữa việc thu dọn keo gãy bán non vớt vát hoặc nếu để vườn keo đổ ngã thì chỉ để làm củi.

Anh Lương Văn Thắng, ở xã Nghĩa Lộc có vườn keo 2ha đã trồng được 2 năm rưỡi, cây mới chỉ bằng cổ tay, cơn bão đi qua để lại vườn keo đổ gãy gần như hoàn toàn. Anh cho biết, hiện chỉ biết gọi người đến thu hoạch non để trồng lại lứa mới, vớt vát được phần nào hay phần đó. Keo lứa tuổi này chưa nặng, những người buôn keo thường mua với giá rẻ. Người trồng keo thì muốn nhanh dọn vườn để trồng lại lứa mới.

Dọc theo các tuyến đường những vườn keo bị đổ gãy một màu trắng với diện tích rộng. Những vườn cây keo bị xoắn đổ rạp xuống đất, lá keo bắt đầu chuyển màu vàng, vỏ keo bắt đầu khô lại...

Chị Ngân Thị Phương, ở xã Tân Kỳ cho biết, gia đình chị đang tự thu hoạch 1ha keo đã trồng 3 năm nay bị bão làm đổ gãy. Phải thu dọn đem bán để trồng lứa mới, keo lại còn non, không đạt trọng lượng nên không đủ ngày công. Các tổ thợ cũng không muốn làm, chủ keo và tổ thợ chia 50/50. "Keo gãy nát nên chỉ xác định bán để vớt vát lại chút ít tiền giống và công trồng, chăm sóc", chị Phương buồn bã nói.

Nhà cửa tốc mái, vườn keo đổ gãy khiến người dân xót xa đứng ngồi không yên

Là chủ một trạm cân trên địa bàn xã Tân Phú, anh Lê Văn Hòa, cho biết thời gian này nguồn hàng chủ yếu là cây keo bị đổ gãy do bão rất nhiều. Tuy nhiên keo nhỏ, không đạt trọng lượng. Ngoài những xe ô tô, máy kéo của các ông chủ buôn thì người dân tự khai thác rồi chở bằng xe kéo ra trạm cũng nhiều. Sau cơn bão này, 3 năm sau lượng keo đủ thời gian khai thác sẽ ít đi.

Theo báo cáo nhanh số 14/BC-BCH của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 13h ngày 1/10, thiệt hại về sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp: Diện tích lúa thiệt hại là 4.414 ha; Diện tích rau màu bị thiệt hại là 7.122 ha; Diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại là 4.860 ha; Diện tích cây trồng hàng năm bị thiệt hại là 5.677 ha; Diện tích cây ăn quả tập trung là 1.532 ha; Diện tích rừng hiện có bị thiệt hại là 34.077 ha; Cây xanh bị gãy, đổ: 54.835 cây; Hoa cây cảnh: 500 cây; Muối bị hư hỏng: 1.430 tấn.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn