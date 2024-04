Nghệ An: Ngày nắng đầu hè, người dân đổ xô ra biển Cửa Lò tắm mát

Chiều 31/3, thời tiết ở Nghệ An dao động từ 25 độ C - 37 độ C khiến không khí trở nên oi bức, nóng nực. Từ 16h30, nhiều người dân phụ cận Cửa Lò như TP Vinh, Nghi Lộc... đổ xô xuống Cửa Lò tắm biển giải nhiệt.

Trải dài trên bờ biển khoảng 1km, hàng nghìn người tụ tập tắm biển, vui chơi trên bờ biển Cửa Lò.

Nhiều người dân vui chơi, tắm biển trên bãi biển Cửa Lò

Anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại TP Vinh cho biết, nắng nóng đầu mùa nên khá khó chịu. Vì vậy gia đình anh lựa chọn cho các con xuống biển tắm giải nhiệt và vui chơi.

Tổ chức trò chơi trên bãi biển

Cùng với tắm biển, vào tối 31/3, khu vực bán mực nhảy ở Cửa Lò cũng thu hút khách khi người dân chen chúc nhau để mua. Do mới đầu mùa nên mực nhảy còn khá đắt giao động từ 80.000 đồng - 100.000 đồng/mớ.

Hiện, TX Cửa Lò đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, công trình vui chơi để bước vào mùa du lịch.

Mới đầu hè nhưng lượng người dân đổ xô đi tắm biển

Dự kiến, lễ khai mạc du lịch Cửa Lò diễn ra vào ngày 18/4, với chủ đề: “Cửa Lò – Khát vọng tỏa sáng”, chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2024 có 3 phần gồm: Xứ Nghệ yêu thương; Sắc mới Cửa Lò và Cửa Lò – Khát vọng tỏa sáng với sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng trong nước.

Nội dung chương trình biểu diễn trong thời gian 90 phút tập trung vào giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của người dân Cửa Lò bao đời nay. Các lễ hội truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó là quá trình phát triển, những đổi thay của du lịch lịch thị xã sau 30 năm thành lập…

Cửa Lò tích cực đưa các hạng mục cải tạo sửa chữa giao thông hoàn thành trước mùa du lịch

Đặc biệt, năm nay ngoài chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa đặc sắc, TX Cửa Lò đang nghiên cứu kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng hàng trăm drone.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn