Nghệ An ngăn chặn tình trạng giao xe cho người không đủ điều kiện lái

Kế hoạch số 806/KH-UBND được UBND tỉnh Nghệ An ban hành với mục tiêu ngăn chặn tình trạng giao xe cho những người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kế hoạch này nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn do học sinh gây ra, thông qua sự tham gia tích cực của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Kế hoạch hướng tới việc nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời ngăn chặn tình trạng giao xe cho những người chưa đủ điều kiện lái. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và đào tạo sẽ được triển khai nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của cộng đồng.

Bên cạnh đó, kế hoạch sẽ tập trung vào việc truyền đạt thông điệp rõ ràng về quy định pháp luật, hậu quả của các hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý và các giải pháp khắc phục. Nội dung này sẽ được phổ biến qua nhiều kênh khác nhau, như sử dụng phát thanh, truyền hình, báo chí và mạng xã hội để cung cấp thông tin rộng rãi đến cộng đồng; tổ chức các cuộc họp, hội nghị và buổi nói chuyện tại nhà trường và cộng đồng để tương tác trực tiếp với người dân. Nhà trường sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh và phụ huynh thông qua các buổi học an toàn giao thông, hoạt động ngoại khóa và các cuộc họp phụ huynh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình tuyên truyền rộng rãi quy định về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông”. Cần làm rõ hậu quả và trách nhiệm pháp lý của các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng giao xe cho những người chưa đủ điều kiện, đặc biệt là học sinh. Mục tiêu là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người tham gia giao thông, từ đó hình thành thói quen tự giác chấp hành quy định không giao hoặc để xe cho những người không đủ điều kiện.

Kế hoạch cũng đề xuất tổ chức ký cam kết giữa học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện và không giao xe cho người không đủ điều kiện. Các trường học sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý phương tiện của học sinh. Đồng thời, các hộ dân xung quanh khu vực trường học cần cam kết không giữ xe cho học sinh chưa đủ tuổi theo quy định.

Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, thông qua việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ công tác kiểm tra, tuần tra và xử lý vi phạm.

UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội và TAND tỉnh tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm liên quan đến quy định này. Các huyện, thành phố và thị xã cần tổ chức các hoạt động truyền thông hiệu quả với chủ đề “Không giao xe cho người không đủ điều kiện”, bao gồm các hình thức như phát thanh, họp tổ dân phố và các buổi nói chuyện tại nhà văn hóa.

Kế hoạch 806/KH-UBND không chỉ nhằm bảo đảm an toàn giao thông mà còn thể hiện cam kết của chính quyền địa phương trong việc giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng là yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong toàn xã hội.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn