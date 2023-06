Nghệ An mưa ít, hồ chứa thuỷ lợi cạn trơ đáy

Your browser does not support the video tag.

Lòng hồ Vệ Vừng thuộc xã Đồng Thành, Kim Thành huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) có dung tích 22 triệu m3 nước, tưới tiêu cho trên 400ha lúa của 7 xã thuộc huyện Yên Thành. Do nắng nóng liên tiếp kéo dài, thời điểm này mực nước ở lòng hồ Vệ Vừng chỉ đạt trên 30% dung tích.

Một số hồ chứa ở huyện Đô Lương lòng hồ nứt nẻ, cạn trơ đáy

Theo ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành, vụ hè thu năm nay, huyện Yên Thành gieo cấy trên 12.800 ha lúa, trong đó, khu vực vùng hồ chứa gieo cấy trên 2.500 ha. Huyện có gần 200 hồ chứa, hiện nay, mực nước chỉ đạt từ 30 - 50% dung tích, trong đó, có nhiều hồ chứa ở địa phương cạn kiệt nguồn nước.

Theo người dân địa phương, một hồ chứa ở xã Kim Thành (Yên Thành), lâu nay không có mưa nên hồ đã khô cạn, trơ đáy. "Trời nắng nên lòng hồ không còn một giọt nước nào. Cỏ trong lòng hồ mọc um tùm, rậm rạp đã lâu. Trước còn có người đến dọn, nhưng bây giờ cỏ mọc nhiều quá nên không ai dọn nữa", người dân địa phương cho hay.

Còn tại huyện Đô Lương, ông Trần Ngọc Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đô Lương cho hay, trên địa bàn có 122 hồ chứa, thời điểm này mực nước chỉ đạt 30 - 40%, trong đó, có nhiều hồ bị khô cạn ở các xã Hòa Sơn, Đại Sơn, Giang Sơn Tây… vùng hồ chứa tưới cho 3.000/8.100 ha, hiện nay, có trên 100ha bị hạn ở các xã vùng hồ chứa.

Một số nơi ở huyện Nghĩa Đàn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Được biết, huyện Nghĩa Đàn hiện có 180 hồ, đập, lượng nước trong các hồ, đập đến thời điểm hiện nay trung bình đạt khoảng 50 - 60% dung tích. Tuy nhiên, vào thời điểm giữa hè với nắng nóng thì nhiều hồ rơi vào tình trạng khô đáy. Biện pháp trước mắt hiện nay chính là tích cực tiết kiệm nước, khơi thông cống rãnh, kênh mương và đón đầu các cơn mưa để triển khai sản xuất hiệu quả.

Được biết, tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ chứa, tính đến ngày 11/6 có 673 hồ chứa đạt dung tích trên 50%, các hồ chứa còn lại đạt 30 - 40%, trong đó, có nhiều hồ cạn kiệt, nguy cơ mất mùa vụ hè thu nếu trời không mưa.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An đưa ra khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa, có kế hoạch cụ thể bố trí lịch tưới nước như tưới luân phiên, tiết kiệm nước.

