Nghệ An: Bộ đội tìm thấy két sắt bị lũ vùi lấp, trả lại cho người dân

Sau nhiều giờ vét bùn, đào đất giữa thời tiết oi bức, các cán bộ, chiến sĩ đã đưa được két sắt lên khỏi mặt đất, cẩn thận lau rửa, kiểm tra, sau đó phối hợp cùng chính quyền địa phương xác minh chủ nhân để trao trả. Qua xác nhận, két sắt là của gia đình chị Lô Thị Xuân, một hộ dân vừa bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản.

Két sắt chứa nhiều giấy tờ quan trọng và một số tài sản giá trị, đã được bàn giao đầy đủ trước sự chứng kiến của bà con trong bản và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đó, gia đình chị Xuân còn được bộ đội giúp tìm lại nhiều vật dụng như máy xay, máy xát… cũng bị bùn đất vùi lấp.

Bộ đội tìm thấy chiếc két sắt bị lũ vùi lấp.

Nắm chặt tay các chiến sĩ, chị Lô Thị Xuân xúc động nghẹn ngào: “Két sắt này là cả gia tài mà vợ chồng tôi tích góp bao năm. Lúc nước lũ ào về, chúng tôi chỉ kịp chạy thoát thân, tưởng chừng mọi thứ đã mất sạch. Không ngờ các chú bộ đội tìm lại được, còn lau chùi sạch sẽ, trao tận tay cho gia đình. Sự giúp đỡ tận tình này chúng tôi không bao giờ quên được…”.

Bộ đội và bà con nhân dân kéo chiếc két sắt từ dưới bùn đất lên.

Chị Lô Thị Xuân, chủ nhân của chiếc két sắt xúc động nghẹn ngào.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An bàn giao chiếc két sắt cho gia đình chị Lô Thị Xuân.

Ngoài két sắt, bộ đội còn giúp bà con tìm thấy nhiều tài sản có giá trị bị lũ cuốn.

Ngày hôm qua, hơn 100 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An điều động từ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1-Vạn An, Ban chỉ huy PTKV 2-Quỳnh Lưu, Ban chỉ huy PTKV 5-Anh Sơn do đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Đức, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tiếp tục có mặt tại các địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, giao thông đi lại khó khăn, nhiều khu vực còn ngập sâu trong bùn đất dày đặc, nhà cửa đổ nát… Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng vũ trang đã tập trung hỗ trợ dọn bùn đất trong nhà dân, nhà văn hóa, sửa chữa, gia cố nhà cửa, vận chuyển hàng cứu trợ, thu gom rác thải, khắc phục đường ống nước đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sự cố gắng không ngơi nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tác giả: Trần Dũng

Nguồn tin: qdnd.vn