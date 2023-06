Bắc bộ sắp đón đợt mưa giông lớn, giải “khát” cho các hồ thủy điện

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khu vực Bắc bộ trong ngày hôm nay 11/6 và ngày mai, 12/6 nắng nóng còn tiếp diễn, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày.

Bắc bộ sắp xuất hiện một đợt mưa giông lớn từ đầu tuần này

Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2022, tổng dung tích 5 hồ chứa lớn thuộc liên hồ chứa sông Hồng (Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà) thấp hơn khoảng 7,476 tỉ m3 nước.

Hiện nay, tổng lượng dòng chảy trên các sông thuộc khu vực miền Bắc phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm từ 40 - 80%; trong đó, dòng chảy trên sông Thao thiếu hụt nhiều nhất là hơn 90%. Dòng chảy đến các hồ chứa lớn khu vực Bắc bộ thời điểm hiện tại đang thiếu hụt từ 55 - 75% so với trung bình nhiều năm.

"Tình hình mưa ít, nắng nóng xảy ra sớm sẽ làm cho dòng chảy đến các hồ giảm, ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các hồ. Chính vì vậy, nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc sẽ đối mặt với tình hình thiếu điện, thiếu nước ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống", đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay.

Dù vậy, từ ngày 12 – 16/6, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Có thể sau đợt mưa này, tình trạng hạn hán sẽ được cải thiện hơn.

Theo đó, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa từ ngày 12 – 14/6, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có mưa rất to.

Từ ngày 15 – 19/6, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung ở khu vực vùng núi và trung du vào chiều tối và đêm).

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ đêm 11 – 12/6, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông (mưa tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 13 – 19/6, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày nắng.

Tác giả: Hạ Quỳnh

Nguồn tin: anninhthudo.vn