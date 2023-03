Nghệ An: Một sản phụ nguy kịch khi sinh con tại nhà

Ngày 10/3, thông tin từ Trung tâm y tế Tương Dương (TTYT), tỉnh Nghệ An cho biết: Trung tâm vừa tiếp nhận sản phụ H.T.P. 26 tuổi, (dân tộc Mông) lấy chồng ở xã Mai Sơn (Tương Dương - Nghệ An), cấp cứu trong tình trạng sốc do mất máu cấp, mạch không, huyết áp không đo được.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết: Khoảng 5h sáng ngày 07/3, sản phụ H.T.P. chuyển dạ và sinh con tại nhà. Sau đẻ, vì sản phụ chảy máu nhiều nên được người nhà đưa đến trạm y tế xã, rồi chuyển đến TTYT Tương Dương để cấp cứu. Đây là lần thứ 2 sản phụ H.T.P. sinh con, trong suốt quá trình mang thai, sản phụ không đi khám thai định kỳ.

Ngay lập tức báo động đỏ được kích hoạt, các bác sĩ khoa cấp cứu, khoa CSSKSS đã nhanh chóng phối hợp để hồi sức cấp cứu, truyền dịch, truyền 2 đơn vị máu, khâu tầng sinh môn cho sản phụ.

Hiện sản phụ H.T.P. đã qua cơn nguy kịch, huyết áp, mạch đã trở lại bình thường, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi Sức Cấp cứu TTYT huyện Tương Dương.

Sức khỏe sản phụ P. đã qua cơn nguy kịch, dần ổn định.

Để tránh được những trường hợp đáng tiếc như sản phụ H.T.P. các sản phụ cần đi khám thai định kỳ để theo dõi và quản lý thai nghén, điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập một cách phù hợp. Khi đến ngày sinh nở, cần phải đến các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cấp cứu… để được thăm khám, kịp thời phát hiện những ca bệnh có nguy cơ băng huyết cao, hạn chế tối đa được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra cho sản phụ - Đại diện TTYT Tương Dương khuyến cáo.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus