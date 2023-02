Nghệ An: Cứu sống mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung mất máu nhiều

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ. (Ảnh Từ Thành)



Trước đó, ngày 27/2, khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương tiếp nhận sản phụ L.T.Th (37 tuổi) vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện sản phụ bị vỡ tử cung mất máu cấp, thai non tháng (32 tuần tuổi), các bác sĩ xác định đây là một tai biến sản khoa mà thời gian cứu tính mạng của mẹ và bé được tính bằng giây. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên nhà mổ, tiến hành mổ cấp cứu.

Xác định đây là một ca bệnh rất nặng nên lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Thanh Chương đã kêu gọi sự hỗ trợ chuyên môn của tuyến tỉnh. Ngay lập tức Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã của một kíp bác sỹ cấp tốc lên đường đến chi viện cho bệnh viện Đa khoa Thanh Chương.

Do vỡ tử cung, mất máu nhiều nên sản phụ cần truyền máu gấp, bệnh viện đã thông báo tối cấp, vận động người hiến máu. Ngay lập tức, Bí thư Đoàn thanh niên bệnh viện Nguyễn Văn Thông đã xung phong hiến máu cho sản phụ.

Sau 5 phút tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa được bé ra khỏi bụng mẹ và tiến hành hồi sức cấp cứu bé sơ sinh non tháng suy hô hấp. Sau khi được các bác sĩ đặt ống nội khí quản, bé đã được chuyển an toàn đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị tiếp.

Đồng thời, các bác sĩ tiến hành cắt tử cung cầm máu để cứu sản phụ L.T.Th. Sau gần 4 giờ đồng hồ nỗ lực phẫu thuật, giành giật sự sống cho sản phụ, ca mổ đã hoàn thành, sản phụ đã qua cơn nguy kịch, hiện đang tiếp tục được hồi sức sau mổ.

Sau khi được truyền máu, hồi sức tốt, thể trạng ổn định, sản phụ L.T.Th được chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân Dân