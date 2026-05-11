Khởi tố mẹ ruột và 'cha dượng' bạo hành khiến bé trai 2 tuổi nguy kịch

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn - bị khởi tố vì bạo hành bé trai 2 tuổi là con ruột Trúc

Ngày 10-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp) để điều tra về tội "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo Khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 - TP.HCM phê chuẩn.

Theo đó, chiều ngày 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TP.HCM.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K. (sinh năm 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Chỉ trong ngày 2-5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tác giả: Đan Thuần - A Lộc

Nguồn tin: tuoitre.vn