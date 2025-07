Nghệ An: Lực lượng công an khắc phục hậu quả sau cơn giông lốc

Tối 19/7, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Đình Cường, Trưởng Công an xã Thần Lĩnh, Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng giông lốc, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ảnh hưởng, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các đoàn thể xã triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông.

Công an xã Thần Lĩnh dọn dẹp cây xanh đổ ra đường

Theo đó, vào tối 19/7, trên địa bàn xã Thần Lĩnh xuất hiện mưa, gió lớn, nhiều cây xanh bị đổ rạp, khiến việc lưu thông bị ảnh hưởng, nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An dọn cây xanh đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông

Trước thấy tình hình trên, lực lượng Công an xã Thần Lĩnh đã nhanh chóng bố trí người và phương tiện ngay trong đêm để khắc phục. Đến 22h30 cùng ngày, hầu hết các điểm bị ảnh hưởng đã được xử lý, đảm bảo người dân lưu thông an toàn.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An dọn cây xanh đổ ra đường quốc lộ

Cũng trong tối 19/7, sau cơn mưa giông, trên tuyến Quốc lộ 7 xuất hiện nhiều cây xanh và khu vực phụ cận bị gãy đổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và cản trở giao thông. Đội CSGT đường bộ số 2, (Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Nghệ An) huy động lực lượng, khẩn trương xử lý các điểm phát sinh để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại và giao thông thông suốt.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn