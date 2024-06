Nghệ An: Lực lượng Công an hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Sáng ngày 4/6, tại Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Quế Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An), đội “phản ứng nhanh tiếp sức mùa thi” Công an huyện Quế Phong nắm bắt được thông tin về trường hợp em Vi Thị Cường (bản Nậm Xái, xã Quang Phong) học sinh trường THCS Quang Phong, hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ li thân, đều đi làm ăn xa, em sống cùng với ông bà nội.

Em Cường không có ai hỗ trợ, đưa đón để tham dự kỳ thi lớp 10, trong khi nhà cách điểm thi khoảng trên 40km, đường đi lại khó khăn, em Cường có nguy cơ bỏ thi.

Hình ảnh ấm áp về câu chuyện thí sinh người dân tộc Thái là Vi Thị Cường tại huyện Quế Phong được Công an huyện hỗ trợ để tham dự kỳ thi lớp 10 năm nay.

Sau khi nắm bắt được thông tin về thí sinh này, Công an huyện Quế Phong đã kịp thời vào tận nơi ở của em Cường, vận động gia đình, cũng như em Cường cố gắng tham dự kỳ thi để có kết quả tốt hơn, và mong mỏi em sẽ dành được mong muốn khi được học tập tại ngôi trường THPT huyện.

Trước sự hỗ trợ của các chiến sỹ Công an, em Cường đã được đưa tới Hội đồng thi, kịp làm thủ tục thi. Để thí sinh an tâm, các chiến sỹ Công an tiếp tục hỗ trợ thuê chỗ ăn, nghỉ cho em Cường trong hai ngày diễn ra kỳ thi.

Công an huyện Quế Phong hỗ trợ tìm nơi ăn, nghỉ cho em Cường trong hai ngày dự thi để em an tâm làm bài thi, vượt khó khăn, đạt ước mơ.

Được biết, em Vi Thị Cường là thí sinh duy nhất của bản Nậm Xái, xã Quang Phong, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Quế Phong. Trước sự hỗ trợ của các chiến sỹ Công an, em Cường đã ổn định nơi ăn ở và chuẩn bị tốt tinh thần để bước vào kỳ thi lớp 10 năm nay.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn