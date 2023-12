Nghệ An loay hoay với tiềm năng kinh tế vùng núi Tây Nam

Kinh tế vùng Tây Nam Nghệ An vẫn còn phát triển chậm so với tiềm năng, lợi thế sẵn có của mình (ảnh: Rừng săng lẻ cổ thụ tọa lạc tại địa phận của xã Tam Đình, thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và là khu rừng cổ thụ độc nhất ở Việt Nam không chỉ có giá trị có giá trị phòng hộ mà còn là điểm tham quan vẻ đẹp tự nhiên lý tưởng)