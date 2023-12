Dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim - Nghệ An giờ ra sao?

Theo tài liệu của Reatimes, cách đây hơn 2 năm (tức tháng 11/2021), UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim (TP Vinh). Theo đó, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn (Nghệ An) và Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HOSE: PHC) đã được tin chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim được chấp thuận cách đây hơn 2 năm nhưng đến nay vẫn "án binh bất động".

Đáng chú ý, dự án trên có dự kiến đến quý II/2022 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công xây dựng. Dù vậy, ghi nhận thực tế tại khu đất gần 18 ha để triển khai dự án cho thấy, đến nay chưa có bất cứ một hoạt động xây dựng nào được thực hiện, phần lớn diện tích vẫn là mảnh đất hoang hoá đầy cây cỏ.

Về thông tin dự án, trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cho biết mục tiêu đầu tư nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Nghi Kim được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 27/7/2020...

Đây là dự án xây dựng KĐT mới bao gồm Khu nhà ở xã hội, khu siêu thị, dịch vụ, các công trình công cộng, các khu biệt thự vườn và nhà ở liền kề nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, tăng nguồn thu ngân sách. Tạo lập một khu đô thị mới đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, giải quyết về nhu cầu đất ở của người dân trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án được quy hoạch triển khai tại xã Nghi Kim và xã Nghi Liên (TP Vinh) với tổng diện tích 179.608,9 m2 (gần 18 ha). Trong đó, dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim có diện tích 127.358,12 m2 (hơn 12 ha) và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim có diện tích 52.250,78 m2 (hơn 5 ha).

Nội dung Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thể hiện, thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự kiến là 5 năm, bao gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1 năm và giai đoạn thực hiện đầu tư 4 năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày giao đất cho Nhà đầu tư.

Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư được chia làm 2 giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn 1, thi công hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở thấp tầng, nhà dịch vụ thương mại. Giai đoạn 2, thi công các hạng mục công trình còn lại gồm nhà ở xã hội, trường mầm non, nhà văn hóa.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Được biết, Khu đô thị Bắc Nghi Kim gồm Khu thương mại dịch vụ (01 nhà cao 5 tầng), Nhà ở liền kề (361 nhà cao 3 tầng), nhà ở biệt thự (28 nhà cao 3 tầng) và 5 nhà ở xã hội cao 05 tầng; Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim gồm có Nhà ở liền kề (181 nhà cao 3 tầng) và 3 nhà ở xã hội cao 5 tầng.

Được biết, dự án có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư là 255 tỷ đồng, vốn huy động là 995 tỷ đồng). Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án - Tổng chi phí xây dựng của dự án khoảng: 1.194,679 tỷ đồng và chi phí đền bù GPMB tạm tính là 55,377 tỷ đồng.

Hiện trạng sử dụng đất thuộc xã Nghi Kim chủ yếu là đất hoa màu có địa chất đất cát pha, bình địa hơi cao so với đất sản xuất nông nghiệp năng suất không cao. Đất thuộc xã Nghi Liên chủ yếu là đất lúa, tuy nhiên hệ thống tưới tiêu không đồng bộ do xung quanh là các công trình phát triển xã hội, năng suất không cao...

Phục Hưng Holdings là doanh nghiệp đại chúng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản (Ảnh: Ngọc Hải)

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn (Nghệ An) và Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Hà Nội) đã nhanh chóng thành lập doanh nghiệp dự án với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát.

An Thịnh Phát hoạt động từ ngày 10/01/2022, có địa chỉ trụ sở tại Số 23, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Nghi Phú, TP Vinh. Đăng ký lĩnh vực hoạt động chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ông Nguyễn Phát Thịnh (SN 1995 – quê quán Nghệ An) là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật.

Về thông tin liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn (có trụ sở cùng với địa chỉ doanh nghiệp dự án An Thịnh Phát tại TP Vinh). Đây là doanh nghiệp có năng lực và uy tín lớn tại tỉnh Nghệ An, hoạt động từ năm 2001 trong các lĩnh vực như xây dựng, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Xuân Khang (SN 1964).

Riêng Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thành lập từ ngày 24/6/2002, đăng ký địa chỉ trụ sở tại Tầng 1, Tháp A, Tòa Nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Đây là doanh nghiệp đại chúng hiện đang niêm yết trên sàn HoSE (mã chứng khoán: PHC). Phục Hưng Holdings hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản... Ông Cao Tùng Lâm (SN 1971 - quê quán Diễn Châu - Nghệ An) làm Chủ tịch HĐQT.

