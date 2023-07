Nghệ An: Lật tẩy thủ đoạn bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền

Ngày 17/7, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thồng Vũ Minh (SN 1996), trú tại phường 12, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thồng Vũ Minh.



Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Diễn Châu phát hiện tài khoản Facebook “sĩ T Trương” của Thồng Vũ Minh thường chạy quảng cáo và đăng tải các sản phẩm mua bán máy tính, điện thoại.

Nghi vấn là tài khoản của đối tượng lừa đảo nên cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Thồng Vũ Minh đã lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook giả mạo rồi đăng những bài viết liên quan đến mua bán các mặt hàng máy tính, điện thoại với số lượng lớn.

Khi có khách hàng muốn giao dịch, Thồng Vũ Minh yêu cầu chuyển tiền cọc vào các tài khoản đối tượng cung cấp. Sau đó chiếm đoạt tiền, Thồng Vũ Minh không gửi hàng cho các bị hại và chặn Facebook, Zalo, số điện thoại của nạn nhân.

Sau thời gian làm tốt công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/7/2023, tại nhà riêng ở quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ thành công đối tượng Thồng Vũ Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ 01 laptop, 03 điện thoại di động, 01 chứng minh thư giả, 02 thẻ ngân hàng và 25 triệu đồng tiền mặt. Quá trình đấu tranh, bước đầu chứng minh, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội của nhiều nạn nhân với số tiền chiếm đoạt là 170 triệu đồng.

Tang vật vụ án cơ quan Công an thu giữ.



Riêng tại huyện Diễn Châu, với thủ đoạn như trên Thồng Vũ Minh cũng đã chiếm đoạt số tiền hơn 17 triệu đồng của một nạn nhân. Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Trước vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi mua hàng qua mạng xã hội cần cẩn trọng. Đối với các trường hợp đối tượng đòi chuyển trước tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng người dân cần cảnh giác. Tuyệt đối không chuyển tiền cho những người chưa có sự tin tưởng, nhân thân rõ ràng. Khi phát hiện sự việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn