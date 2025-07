Nghệ An lập mới gần 1.600 doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu năm 2024.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng 35.000 doanh nghiệp đăng ký, tạo ra việc làm cho khoảng 350.000 lao động với mức tiền lương bình quân khoảng 6,6 triệu đồng/người/tháng, đóng góp khoảng 60% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập mới 1.594 doanh nghiệp (tăng 46,91% so với cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký là 12.670 tỷ đồng, bằng 85,07% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong thu hút đầu tư: Trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho 35 dự án và điều chỉnh cho 98 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 15.021,5 tỷ đồng.

Riêng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp mới cho 08 dự án với tổng số vốn đăng ký là 76,2 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 07 dự án/thương mại điện tử với số vốn tăng thêm là 215,9 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 292,1 triệu USD.

Hiện nay, chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động chắc chắn mang lại những nội dung thuận tiện, tốt hơn nhưng cũng sẽ có những nội dung chưa thể đáp ứng ngay được yêu cầu, mong muốn của người dân cũng như doanh nghiệp.

Bởi vậy, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức giao ban với Hiệp hội và các hội doanh nghiệp, nhằm tiếp tục lắng nghe những đề xuất, kiến nghị mới từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Lê Hồng Vinh cảm ơn sự đồng hành, đóng góp quan trọng của các Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà; khẳng định tỉnh luôn đồng hành, lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn; vẫn còn những rào cản, những điểm nghẽn, bất cập trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ khiến cộng đồng doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Vì vậy, khiến cho môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An chưa thực sự được đánh giá cao.

Với những kết quả và các chỉ số không như mong đợi được PCI công bố trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Văn bản số 4368/UBND-KSTT ngày 20/5/2025 về việc chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, khắc phục hạn chế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ông Nguyễn Đức Trung từng cam kết, chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp; coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh với tính thần “chính quyền phục vụ, chính quyền kiến tạo”, "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải ra sản phẩm cụ thể".

Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cầu thị, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm người đứng đầu của từng cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính đặc biệt là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư trong lĩnh vực đầu tư. Nâng cao nhận thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công vụ, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất – kinh doanh, tuy nhiên theo ghi nhận, các doanh nghiệp Nghệ An đã tích cực hưởng ứng, phát động thực hiện nhiều phong trào, hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, đặc biệt là trong công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà; giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, tổn thất do thiên tai gây ra.

