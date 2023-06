Nghệ An lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

Đoàn kiểm tra tủ đựng đề thi, bài thi tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 5 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài.

Các đoàn kiểm tra gồm thành viên ban chỉ đạo kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 cấp tỉnh và cấp địa phương (huyện, thành, thị).

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 20/6, đoàn kiểm tra số 2 do ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cùng cán bộ thanh tra Sở, đại diện công an tỉnh Nghệ An đã đến thực tế các điểm thi thuộc huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Đoàn kiểm tra làm việc với Trường THPT Nghi Lộc 5 về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Hồ Lài.

Kiểm tra tại Trường THPT Nghi Lộc 5 (huyện Nghi Lộc) ông Đặng Văn Kỳ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo: Là 1 trong 70 điểm thi của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An, hiện trường đã cơ bản chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó đã hoàn thành việc kiểm tra chéo kịp thời sửa chữa những lỗi kỹ thuật, hoàn thiện 321 hồ sơ cho thí sinh dự thi. Nhà trường cũng đã hoàn thành công tác ôn tập cho học sinh lớp 12. Trong đó tổ chức 5 kỳ thi thử trực tiếp và động viên, học sinh cố gắng tham gia nhiều kỳ thi thử trực tuyến trên hệ thống LMS. Sau mỗi kỳ thi thử, nhà trường cũng đã xét kết quả để nắm bắt thực tế năng lực học sinh.

Phòng thi được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nước uống, quạt mát. Ảnh: Hồ Lài.

Việc phối hợp với Ban chỉ đạo thi cấp huyện cũng đã hoàn thành, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho 15 phòng thi như: bàn ghế, nước uống, quạt điện, và vệ sinh sạch sẽ.

Công tác bảo quản phòng lưu trữ đề thi được chuẩn bị theo đúng quy định. Đặc thù của trường là có nhiều học sinh nhà ở vùng giáp với huyện Đô Lương, Yên Thành… nơi xa nhất gần 20km. Trường cũng đã xây dựng phương án dự phòng, như bố trí có thể ở nhà bạn, nhà người thân hoặc phối hợp đội tình nguyện hỗ trợ. Để tránh tình trạng học sinh bị say nắng trong mùa hè, nhà trường nhắc nhở học sinh đến điểm thi sớm, mua đủ các cơ số thuốc, đường, sữa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh… Học sinh ở cùng xã với nhau cũng được nhắc nhở để liên lạc, hẹn chờ nhau cùng đi thi, tránh trường hợp có bạn ngủ quên hoặc nhầm lịch thi.

Đoàn kiểm tra lưu ý điểm thi rà soát những thiết bị có thể thu phát sóng đưa ra khỏi phòng lưu trữ đề thi hoặc niêm phong. Ảnh: Hồ Lài.

Tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 2, có 369 thí sinh dự thi và 16 phòng thi. Sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cấp ban chỉ đạo, trường đã thành lập đoàn kiểm tra nội bộ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, họp quy chế thi. Bên cạnh đó xây dựng các phương án dự phòng. Chuẩn bị máy phát nổ phòng tình huống mất điện. Bố trí nơi ăn, ở cho các giám thị ở xa đến làm nhiệm vụ.

Về công tác ôn tập cho học sinh, trường hiện vẫn tiếp tục ôn thi những buổi cuối, đồng thời phổ biến kỹ càng quy chế thi cho thí sinh.

Tuân thủ nghiêm túc quy chế thi

Điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 4, ngoài thí sinh là học sinh lớp 12 của trường, còn có 160 em đến từ Trung tâm GDTX huyện Nghi Lộc. Trong thời gian qua, nhà trường đã có các giải pháp để tăng cường công tác đảm bảo trật tự, ATGT, triển khai các phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí sơ đồ khu vực thi, hệ thống cổng, tường rào kiên cố, đảm bảo an toàn cho kỳ thi, hoàn toàn cách ly với các khu vực khác. Trường cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo điện lưới, y tế, sức khỏe, tình nguyện tiếp sức mùa thi...

Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 4 báo cáo với đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi. Ảnh: Hồ Lài.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An – trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của các nhà trường. Tuy nhiên cũng lưu ý các điểm thi cần tổ chức cho các giám thị học tập nghiêm túc quy chế thi.

Cán bộ đoàn kiểm tra động viên cán bộ coi thi và lưu ý tuân thủ quy chế nhưng đảm bảo tâm lý thoải mái cho thí sinh làm bài. Ảnh: Hồ Lài.

Lưu ý cán bộ coi thi nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm trong quá trình làm nhiệm vụ, coi thi nghiêm túc nhưng không tạo áp lực cho thí sinh khi làm bài. Đồng thời yêu cầu giám thị phải nhắc nhở thí sinh thực hiện đúng quy định, không mắc các lỗi vi phạm đáng tiếc như mang điện thoại vào phòng thi.

Kiểm tra văn phòng phẩm chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: Hồ Lài.

Đại diện lực lượng công an tỉnh Nghệ An cũng lưu ý các trưởng điểm thi chú ý đến phòng chứa đề thi, bài thi. Trong phòng, tủ đựng đề thi bài thi phải đúng quy cách, camera hoạt động 24/24 trong thời gian diễn ra kỳ thi. Cửa sổ, các vật dụng khác trong phòng cũng phải niêm phong theo quy chuẩn. Rà soát những thiết bị có thể thu phát sóng, tuyệt đối không để vào trong các phòng đề. Bên cạnh đó lưu ý những phương án dự phòng để chủ động trong quá trình thực hiện.

