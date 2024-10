Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2024 tăng 32%

Xuất khẩu hàng hóa ở cảng Cửa Lò tăng mạnh.

Theo đó, do một số nhà máy gia tăng nhiều đơn hàng, mở rộng thêm dây chuyền sản xuất; các nhà máy mới đi vào hoạt động, ổn định công suất nên trong 9 tháng, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Giày dép các loại tăng 88,1%, thiết bị, linh kiện điện tử tăng 84,4%; dây điện và cáp điện 74,5%, hàng dệt may 30,1%, tôn thép các loại 29,2%. Ngoài ra, gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp Nghệ An tăng 75%...

Trong thời gian này, các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu hàng hóa đi 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ, tiêu biểu: thị trường Singapore tăng 111,5%, thị trường Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 87,5%, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tăng 68,4%, thị trường Đức 47,7%, thị trường Nhật Bản 28,8%, thị trường Hàn Quốc 16,7%,...Ước kim ngạch xuất khẩu Nghệ An năm 2024 đạt khoảng 3,5 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng qua ước đạt 1,690 tỷ USD, tăng 73,51% so với 9 tháng năm 2023.

Theo lãnh đạo Sở Công thương Nghệ An, để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, thời gian qua, ngành tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may, các doanh nghiệp chế biến nông sản tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp xúc với các tham tán thương mại để mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ,…

Ngành cũng tổ chức các hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Nghệ An với doanh nghiệp tại Houston, Texas (Hoa Kỳ); tổ chức đoàn công tác tham dự chương trình kết nối giao thương và Hội chợ tại Phnom Penh (Campuchia) và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu trong và ngoài nước...

Thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu là điểm sáng nổi trội của tỉnh Nghệ An, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đảng bộ tỉnh ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD, song năm 2021, Nghệ An đã đạt 2,428 tỷ USD; năm 2022 đạt 2,539 tỷ USD và năm 2023 lần đầu tiên vượt ba tỷ USD, đạt 3,11 tỷ USD...

Tác giả: Thành Châu

Nguồn tin: nhandan.vn