Nghệ An: Kiên quyết dẹp thực phẩm không đảm bảo an toàn

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thực hiện giám sát các bếp ăn tập thể trường học trong tỉnh. Ảnh: KHÁNH TÂM

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 895 triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn năm 2023.

Kế hoạch được xây dựng nhằm tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trong các đợt cao điểm; siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm về ATTP, không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị trường; phòng ngừa, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn, thực phẩm kém chất lượng nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Kế hoạch, tại tuyến tỉnh mỗi đợt cao điểm thành lập ít nhất 1 đoàn thanh tra liên ngành; mỗi đoàn thanh tra ít nhất 20 cơ sở và 3 - 4 ban chỉ đạo ATTP cấp huyện.

Tại tuyến huyện, mỗi đợt cao điểm thành lập ít nhất 1 đoàn thanh tra liên ngành; mỗi đoàn thanh tra ít nhất 15 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện, 10 cơ sở thuộc cấp xã trên địa bàn quản lý; 2-3 ban chỉ đạo ATTP cấp xã trên địa bàn.

Còn đối với tuyến xã: 100% xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo từng đợt; mỗi đoàn thanh tra ít nhất 10 - 15 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

Thời gian tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 diễn ra từ ngày 15.12.2022-12.3.2023; Tháng hành động vì ATTP năm 2023 từ ngày 30.8.2023-30.9.2023; Tết Trung thu năm 2023 từ ngày 30.8.2023- 30.9.2023.

Tại tuyến tỉnh, căn cứ từng đợt cao điểm, một trong các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương được giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh tra liên ngành. Thành phần tham gia các đoàn thanh tra là thành viên của các sở, ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các ngành khác liên quan.

Tại tuyến huyện, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn quản lý năm 2023. Đối tượng thanh tra, kiểm tra là công tác quản lý nhà nước về ATTP của Ban chỉ đạo ATTP cấp xã và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện, xã quản lý. Đồng thời, phối hợp đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh khi có yêu cầu.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Tỉnh sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

Trước đó, vào cuối tháng 11.2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An tổ chức giám sát 44 bếp ăn tập thể trường học tại các địa phương, phát hiện 22 bếp ăn chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (chiếm 50%). Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước qua lọc được lấy tại 37 trường học thì có 12/37 mẫu không đạt (chiếm 30,43%)…

Theo số liệu của Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An, năm 2021, Nghệ An đã thành lập gần 1.200 đoàn liên ngành, chuyên ngành để kiểm tra, thanh tra hơn 10.000 cơ sở. Kết quả hơn 9.200 cơ sở đạt (89,78%), 1.056 cơ sở vi phạm (chiếm 10,22%). Qua kiểm tra đã xử phạt với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

