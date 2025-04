Xe tải lật nghiêng đè trúng ô tô, 3 người trong gia đình tử vong

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc xe tải đã lật và đâm vào 4 chiếc ô tô trên đường cao tốc Malaysia gần Bentong vào 16h44 ngày 30/3.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 3 thành viên trong cùng một gia đình và làm 4 người khác bị thương.

Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn từ camera hành trình cho thấy, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều. Sau đó, xe lật nghiêng, đè bẹp chiếc xe ô tô màu trắng rồi đâm vào chiếc ô tô có gắn camera hành trình.

Vụ tai nạn đã để lại hậu quả tàn khốc, với một số xe ô tô bị hư hỏng.

Chiếc xe tải mất lái đè trúng ô tô con khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Pahang (JBPM) cho biết trong một bài đăng trên facebook rằng chính quyền đã được thông báo về vụ tai nạn vào khoảng 16h55. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra tại KM50.7 của Đường cao tốc Bờ Đông hướng về Kuantan và liên quan đến 5 phương tiện.

Thật không may, một người đàn ông và 2 người phụ nữ trưởng thành trên chiếc Honda đã tử vong.

Tờ Free Malaysia Today (FMT) xác định những người này là Wong Kean Yeap (29 tuổi), chị gái anh là Hwee Moon (34 tuổi) và mẹ họ là Lee Lai Cheng (61 tuổi).

JBPM cho biết các công cụ cứu hộ đặc biệt đã được sử dụng để đưa những người này ra khỏi chiếc Honda Accord.

Ba thành viên khác trong gia đình có mặt trên xe gồm một người đàn ông 33 tuổi, một bé trai 5 tuổi và một bé gái ba tuổi, đã được đưa đến bệnh viện ở Bentong.

Tài xế xe tải cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong khi đó, 8 người khác đều bình an vô sự.

Tài xế xe tải, một người đàn ông 52 tuổi, đã bị bắt vào cùng ngày. Vào ngày 31/3, anh ta bị giam giữ bốn ngày để hỗ trợ điều tra về tội danh gây chết người do lái xe liều lĩnh hoặc nguy hiểm.

Cảnh sát trưởng Bentong Zaiham Kahar nói với FMT rằng tài xế này có tiền án 4 lần vi phạm. Ông cho biết thêm rằng kết quả xét nghiệm của tài xế là âm tính với ma túy.

