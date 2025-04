Công an xã ở Nghệ An bắt đối tượng tàng trữ ma túy mang 2 tiền án

Trước đó thông qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác định thời gian gần đây đối tượng Lim Văn Hoàng (sinh năm 1993), trú xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lim Văn Hoàng

Hoàng là đối tượng đã mang 2 tiền án về các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù (tháng 12/2024) về tội trộm cắp tài sản, người này có nhiều biểu hiện bất minh và thường tiếp xúc với các đối tượng nghiện ma túy tại địa phương.

Sau thời gian theo dõi, sáng 26/3, tại nhà Hoàng, Công an xã Châu Hạnh đã bắt giữ Lim Văn Hoàng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 160 viên ma túy tổng hợp, 5g heroin

Tang vật vụ án thu giữ

Hiện Lim Văn Hoàng đã được Công an xã Châu Hạnh bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn