Xe biển xanh của Thanh tra giao thông Bình Dương vượt đèn đỏ, tài xế khai do "đau bụng"

Ngày 3-4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt tài xế hợp đồng của Thanh tra giao thông Bình Dương (thuộc Sở Xây dựng) liên quan đến hành vi vượt đèn đỏ khi điều khiển xe công vụ trên đường.

Theo đó, tài xế trong vụ việc là ông N.Q.H. (SN 1986, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), là nhân viên hợp đồng của Thanh tra giao thông Bình Dương.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Xe biển xanh của Thanh tra giao thông vượt đèn đỏ

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận mình là người điều khiển ô tô biển số xanh 61A-001...của đơn vị này.

Ông H. khai, thời điểm vào khoảng 14 giờ 49 phút, ngày 1-4, lúc này ông đang trên đường đi công tác từ TP Dĩ An về cơ quan (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một).

Nhóm người chạy xe đạp ở Bình Dương gây ngỡ ngàng trên mạng xã hội

ĐỌC NGAY

Tuy nhiên, khi đến giao lộ hẻm 385 giao với đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì ông H. bị đau bụng, nên đã lái xe vượt đèn đỏ để vào nhà một người bạn.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông H. lên làm việc, đồng thời lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe đối với tài xế này.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao động