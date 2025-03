Clip: Góc quay mới đầy ám ảnh và xót xa khi xe tải "lạnh lùng" cán 2 lần qua người đi xe máy trên Quốc lộ 51

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy bị xe tải cán qua người hai lần dẫn đến tử vong.

Theo báo VTC News, đây là góc quay khác vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người phẫn nộ vào tháng 8/2024 tại Đồng Nai. Nạn nhân trong vụ việc là anh Tô Hoàng D. (38 tuổi, thường trú Bình Dương).

Đoạn clip được gia đình nạn nhân trích xuất từ trạm xăng tại hiện trường.

Hình ảnh từ góc quay mới cho thấy, trưa 28/8/2024, tài xế Đỗ Minh Tân (29 tuổi, quê Bến Tre) lái xe tải chạy trên quốc lộ 51, hướng từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa (Đồng Nai). Lúc 11h41, tới cây xăng Viva thuộc phường Phước Tân (TP Biên Hòa), tài xế Tân bật xi nhan phải và đánh lái xe vào hướng cây xăng.

Cùng lúc này, 11h41p - 57 giây, xe máy do anh Tô Hoàng D. cầm lái chạy trên quốc lộ 51 tiến tới. Hai xe xảy ra va chạm, anh D. bị bánh trước của xe tải cán qua người.

11h42p - 2 giây, tài xế Tân cho xe dừng lại, nạn nhân và xe máy đã nằm dưới gầm xe tải. Lúc này nhiều người có mặt tại cây xăng nỗ lực ra hiệu cho Tân dừng xe, xuống kiểm tra. Thế nhưng, 5 giây sau, Tân tiếp túc đạp ga, cho bánh sau cán qua người nạn nhân lần hai.

Sau khi lái xe vào khuôn viên cây xăng, Tân cho xe dừng lại.

Góc quay mới này xuất hiện thêm tình tiết: Nhiều người cố gắng ra hiệu cho Tân trước khi cán qua người nạn nhân lần hai, và quãng thời gian Tân xuống kiểm tra nạn nhân sau khi cán hai lần - điều mà góc quay do camera hành trình xe phía sau ghi lại trước đây không có.

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: VTC News

Trước đó, ngày 23/3, VKSND TP Biên Hòa ra cáo trạng truy tố Đỗ Minh Tân (29 tuổi, quê Bến Tre) sang TAND cùng cấp xét xử về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Tân dừng ôtô lại khoảng 10 giây nhưng không quan sát thấy nạn nhân và xe máy đang nằm dưới gầm xe.

Lời khai thể hiện nghĩ ôtô bị sập cống, lúc này trời mưa to, Tân tiếp tục lái xe đi tiếp vào khu vực cây xăng, vì vậy bánh sau cán thêm lần nữa vào người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khi người đi đường phát hiện sự việc và cảnh báo, Tân mới cho xe dừng lại....

Tác giả: Hoàng Yên (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn