CLIP: Xác minh thông tin thanh niên "chơi ngông", đậu xe con chặn đường

Sáng 30-3, tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc một thanh niên đậu xe con giữa đường.

Chiếc xe con đậu giữa đường gây cản trở giao thông. Ảnh cắt từ clip

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip kèm theo thông tin sự việc "Thanh niên chơi ngông".

Theo nội dung đăng tải, khoảng 21 giờ 50 phút tối 29-3, 1 chiếc xe tải lưu thông trên đường tránh huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, tài xế xe tải phát hiện 1 xe con đậu tại khu vực ngã 4 đường nên nhắc nhở đậu gọn lại để xe cộ lưu thông.

Sau đó, thanh niên lái xe con chạy vượt lên rồi giả vờ xe bị hỏng, đậu giữa đường, gây cản trở giao thông.

Đoạn clip ghi lại cho thấy xe con mang BKS: 47A – 355.87 đang chạy làn đường bên phải rồi bất ngờ đánh lái ra giữa đường.

Sau đó, tài xế bật tín hiệu khẩn cấp, xuống xe, mở nắp capo kiểm tra và đứng gọi điện thoại.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến tỏ ra bức xúc cho rằng tài xế xe con cố tình đậu xe chặn đường xe phía sau.

"Nếu xe gặp sự cố, tài xế đang chạy làn đường bên phải thì tấp vào lề chứ sao lại đánh lái ra giữa đường" - một ý kiến bình luận.

