Trình duyệt Chrome khiến người dùng khó chịu, Google muộn màng sửa lỗi

Google cuối cùng đã khắc phục sự cố nghiêm trọng với trình cài đặt trình duyệt Chrome trên Windows 10 và 11, vốn đã ngăn cản người dùng cài đặt ứng dụng này trong gần một tuần qua. Lỗi này, được cho là xuất phát từ sự nhầm lẫn tập tin hy hữu, đã gây không ít bối rối và khó chịu cho người dùng.

Trong khoảng một tuần trở lại đây, nhiều người dùng khi tải về và chạy tệp ChromeSetup.exe từ trang web chính thức của Google trên máy tính Windows sử dụng CPU Intel hoặc AMD đã gặp phải thông báo lỗi "This app can’t run on your PC: To find a version for your PC, check with the software publisher". Quá trình cài đặt dừng lại đột ngột, khiến họ không thể cài đặt trình duyệt này. Vấn đề đã được người dùng báo cáo rộng rãi trên các diễn đàn như Reddit và được trang tin Windows Latest ghi nhận từ tuần trước.

Trình duyệt Chrome gặp sự số cài đặt trong suốt cả tuần dài.

Theo điều tra của Windows Latest, nguyên nhân sự cố rất có thể là do một sai sót hy hữu từ phía Google: vô tình tráo đổi tập tin cài đặt giữa phiên bản x86 (dành cho CPU Intel/AMD) và phiên bản Arm (dành cho các máy tính Copilot PC mới chạy chip Snapdragon). Giả thuyết này được củng cố khi phân tích tệp cài đặt lỗi thấy có chứa các tham chiếu đến kiến trúc 'Arm'. Trang tin công nghệ 9to5Google sau đó cũng xác nhận rằng tệp cài đặt bị lỗi này lại hoạt động hoàn toàn bình thường trên máy tính Windows chạy chip Snapdragon, càng làm tăng độ tin cậy cho giả thuyết "tráo file".

Tuy nhiên, theo ghi nhận mới nhất từ 9to5Google, Google đã lặng lẽ khắc phục sự cố. Người dùng hiện đã có thể tải xuống trình cài đặt Chrome phiên bản mới nhất và cài đặt thành công trên các máy tính Windows sử dụng chip Intel hoặc AMD như bình thường.

Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc sửa một lỗi được xem là khá cơ bản này đã gây không ít ngạc nhiên và thất vọng trong cộng đồng công nghệ. Sự cố này cũng được cho là có thể đã vô tình "giúp" Microsoft Edge, đối thủ chính của Chrome, có thêm người dùng mới do sự bất tiện mà lỗi cài đặt Chrome gây ra.

Sự cố đã được giải quyết, mang lại tin vui cho những người dùng Windows gặp khó khăn khi cài đặt Chrome tuần qua. Vụ việc này cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ lưỡng quy trình phát hành phần mềm, ngay cả đối với những "ông lớn" công nghệ như Google.

Tác giả: Bạch Ngân - TechRadar

Nguồn tin: nguoiduatin.vn