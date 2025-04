Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực tối đa trong cung ứng đủ điện năm 2025

Công ty Điện lực Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2025 với sự tham dự của 188 khách hàng lớn, đại diện cho 1.082.000 khách hàng toàn tỉnh. Về phía địa phương có ông Phùng Thành Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện do Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức nhằm tri ân các đối tác, cơ quan, và tổ chức đã đồng hành cùng công ty. Hội nghị cũng cung cấp thông tin về tình hình cung cấp điện, tiết kiệm điện, và điều chỉnh phụ tải trong năm 2024, đồng thời kêu gọi sự tiếp tục hợp tác của các khách hàng trong năm 2025, đặc biệt trong mùa nắng nóng sắp tới.

Năm 2025 nhu cầu điện năng dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trở thành yếu tố then chốt. Để thực hiện thành công các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải, điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải, sự phối hợp tích cực từ phía khách hàng đóng vai trò quan trọng. Sự hợp tác này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững cho toàn tỉnh.

Doanh nghiệp tích cực đồng hành

Ông Hồ Xuân Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An, đại diện cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh, chia sẻ, từ năm 2019, công ty đã chủ động tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải điện. Chương trình này nhằm giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm, hạn chế tình trạng quá tải lưới điện, đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Trước mỗi đợt cao điểm nắng nóng - thời kỳ nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong khi nguồn cung bị hạn chế do yếu tố thời tiết - Công ty Điện lực Nghệ An và Công ty Hoa Sen thường xuyên tổ chức các buổi làm việc trực tiếp để cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện.

Ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An báo cáo tại Hội nghị.

Trên cơ sở đó, Công ty Hoa Sen đã chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng điện hợp lý và triển khai nhiều giải pháp tối ưu hóa phụ tải, bao gồm: lập kế hoạch sản xuất phù hợp với công suất tiêu thụ điện của từng dây chuyền và từng loại sản phẩm; ban hành định mức tiêu hao điện cho từng dây chuyền sản xuất, giúp kiểm soát và nâng cao hiệu suất sử dụng điện; điều chỉnh lịch vận hành theo khung giờ bình thường, thấp điểm và cao điểm nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện.

Công ty cũng chủ động phân công trách nhiệm cho bộ phận kiểm định, giám sát chặt chẽ việc tiêu hao điện, kịp thời phát hiện và cảnh báo tình trạng vượt định mức; rà soát và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, từ việc tối ưu hóa hệ thống chiếu sáng, điều chỉnh nhiệt độ phòng máy đến kiểm soát áp suất khí nén và đường ống nước; cải tiến công nghệ, ứng dụng hệ thống biến tần và điều chỉnh trạm bơm, trạm làm mát theo nhiệt độ thực tế để giảm tiêu hao năng lượng.

Đồng thời dự báo sản lượng sản xuất, từ đó có kế hoạch kiểm soát phụ tải điện hợp lý, tránh tình trạng sử dụng điện vượt quá nhu cầu thực tế. Đặc biệt, Công ty Hoa Sen đang triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất khoảng 12,3 MW, góp phần tự cung cấp một phần điện năng tiêu thụ, giảm áp lực lên hệ thống lưới điện.

Ông Hồ Xuân Sỹ khẳng định, sự chủ động và đồng hành chặt chẽ giữa doanh nghiệp và ngành điện không chỉ giúp Công ty tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng mà còn đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ tốt cho sản xuất và phát triển kinh tế bền vững.

Sự ghi nhận của khách hàng đối với nỗ lực của Công ty Điện lực Nghệ An

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Công ty Điện lực Nghệ An trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định, góp phần quan trọng vào sự thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Teng Wây Hông, Tổng giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An khẳng định, ngay từ những ngày đầu tiên đặt nền móng phát triển vào năm 2015, Công ty Điện lực Nghệ An đã luôn đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt, tạo điều kiện thuận lợi để VSIP từng bước phát triển vững chắc.

Đặc biệt, ông Teng Wây Hông nhấn mạnh rằng trong năm 2023, khi nguồn cung điện gặp nhiều thách thức do diễn biến thời tiết bất thường, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực hết mình để đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ và ổn định. Chính sự tận tâm và chủ động này đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững tại Nghệ An.

Hướng tới tương lai, ông Teng Wây Hông bày tỏ mong muốn về sự hợp tác sâu rộng hơn giữa Công ty Điện lực Nghệ An và Công ty TNHH VSIP trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hướng đến xây dựng khu công nghiệp có mức phát thải carbon thấp, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao nỗ lực của ngành điện

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Thành Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định rằng, ngành Điện đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ cũng như những giải pháp đồng bộ mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai, qua đó đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cấp điện cho các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp duy trì tiến độ sản xuất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng thấu hiểu và chia sẻ những thách thức mà ngành Điện đang phải đối mặt, từ áp lực đầu tư mở rộng nguồn và lưới điện đến những khó khăn trong công tác vận hành. Trong bối cảnh nguồn năng lượng sơ cấp trong nước ngày càng suy giảm, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, cùng với những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, việc đảm bảo cung ứng điện ổn định không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là yếu tố then chốt góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, UBND tỉnh cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên triển khai các dự án đầu tư về điện, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến, cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất để thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Việc giảm công suất phụ tải đỉnh không chỉ giúp giảm áp lực đầu tư lên ngành Điện mà còn nâng cao chất lượng cung cấp điện, tạo động lực phát triển kinh tế một cách bền vững.

Bên cạnh đó, là việc tích cực và chủ động triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng hành cùng ngành Điện trong thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Những nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho chính doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

“Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác của ngành Điện cùng với sự chung tay của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững”, ông Phùng Thành Vinh nói.

EVNNPC nỗ lực tối đa cho cung ứng điện năm 2025

Chia sẻ với các khách hàng, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho biết, trong những năm qua, Tổng công ty đã vượt qua nhiều thử thách, bao gồm biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị, ảnh hưởng đến việc cung ứng điện. Tuy nhiên, Tổng công ty đã chủ động đổi mới, áp dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn và đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền và sự chia sẻ của khách hàng trong việc tiết kiệm điện là động lực lớn để Tổng công ty nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh đề nghị các khách hàng sử dụng điện cần xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, giảm sử dụng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, thực hiện bảo dưỡng thiết bị và tham gia vào các chương trình tiết kiệm điện. Đồng thời, cần hợp tác chặt chẽ với Công ty Điện lực Nghệ An để điều chỉnh phụ tải và tối ưu hóa sử dụng điện.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ tăng mạnh, đòi hỏi ngành Điện phải chuẩn bị tốt để đảm bảo cung ứng đầy đủ, an toàn. Dự báo, tình hình thời tiết cực đoan và quá tải cục bộ có thể xảy ra vào năm 2025, khiến ngành Điện cần sự hợp tác từ chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc tiết kiệm điện.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, EVNNPC, Công ty Điện lực Nghệ An cam kết huy động mọi nguồn lực để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và sẽ đồng hành cùng khách hàng trong việc mang đến dịch vụ điện lực chất lượng cao, chuyên nghiệp. Và luôn mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của các lãnh đạo và khách hàng để cùng hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tác giả: CTV - Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Đầu tư