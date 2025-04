Ô tô gặp tai nạn, người dân mở cửa kiểm tra tài xế thì sốc nặng

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, vào ngày 31/3, một vụ tai nạn giao thông vừa buồn cười vừa kỳ lạ đã xảy ra ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, khi một con chó đã điều khiển chiếc ô tô và đâm vào lan can nhiều lần.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một chiếc xe di chuyển chậm rãi trên đường. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là không có người lái xe nào ngồi trên ghế lái mà chỉ có một con chó.

May mắn thay, chiếc xe di chuyển với tốc độ chậm và có rất ít người đi bộ trên đường. Chiếc ô tô cuối cùng đã dừng lại sau khi đâm vào lan can.

Người dân sốc nặng khi thấy con chó lao ra khỏi chiếc xe ô tô.

Nghĩ rằng người lái xe gặp vấn đề sức khỏe, một chủ cửa hàng gần đó đã vội vã đến kiểm tra tình hình. Nhưng khi họ mở cửa xe, một con chó bất ngờ lao ra và bỏ chạy. Không có ai bị thương trong vụ tai nạn, nhưng cả chiếc xe và lan can đều bị hư hại.

Chủ xe sau đó đã đến hiện trường và giải thích rằng anh đã để con chó bên trong chiếc xe. Trong lúc vội vã, anh quên tắt động cơ khiến con chó vô tình bật nút điều khiển và chiếc xe chuyển động.

Các nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn