Nghệ An: Khởi tố một nữ Bí thư Đảng ủy xã

Chủ tịch UBND huyện Đô Lương ông Hoàng Văn Hiệp xác nhận thông tin nữ Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bị khởi tố liên quan đến chế độ phụ cấp chức danh Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ mà người dân có đơn tố cáo và báo chí phản ánh.

“Liên quan đến vấn đề này, hiện huyện đang tiến hành các quy trình để xử lý về mặt Đảng và chính quyền đối với bà Yến”, ông Hiệp cho biết thêm.

Về phía UBND xã Thái Sơn, một cán bộ đại diện cho biết là việc khởi tố nữ Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn được thực hiện khoảng 10h ngày 23/12.

Về nội dung lá đơn tố cáo mà người dân gửi cho các cơ quan báo chí, bà Nguyễn Thị Yến, Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn, trước làm Chủ tịch UBND xã đã có dấu hiệu lạm quyền.

UBND xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An)

Vào thời điểm còn làm chức Chủ tịch UBND xã Thái Sơn, bà Yến đã thực hiện đầu tư công thiếu sự minh bạch, để ngoài sổ sách, có nhiều điểm bất thường.

Trong lá đơn tố cáo còn cho biết, từ cuối năm 2012 bà N.T.H. cán bộ xã Thái Sơn, có quyết định bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thái Sơn (vị trí kiêm nhiệm). Với vị trí này, bà H. sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà nước và đến hết năm 2019 bà H. mới thôi chức kiêm nhiệm nói trên.

Tuy nhiên, trong các bảng danh sách kê khai nhận tiền lương, phụ cấp hàng tháng thì người được “hưởng” số tiền phụ cấp đối với việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ lại là bà Nguyễn Thị Yến (thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã) theo quy định chỉ giữ chức danh Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ.

Theo xác minh từ các công chức kế toán đều khẳng định tất cả các chế độ chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thái Sơn đều do bà Yến ký nhận. Cụ thể, bà Yến đã ký nhận tiền từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2019. Tổng số tháng nhận “nhầm” chế độ của cấp dưới là 89 tháng với số tiền gần 97 triệu đồng.

Đơn kiến nghị của người dân gửi cơ quan báo chí

Sau đó, Huyện ủy Đô Lương đã thành lập đoàn thẩm tra những nội dung tố cáo đối với Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn. Vào tháng 4/2021 UBKT Huyện ủy Đô Lương đã có Kết luận số 178 thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với bà Nguyễn Thị Yến với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định” được quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 16 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì người kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ được hưởng phụ cấp theo hệ số 0,9 x mức lương cơ sở.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tịn: doisongphapluat.nguoiduatin.vn