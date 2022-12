Không khởi tố vụ án hình sự vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở trường

Em H. bị đánh bầm tím xung quanh hai cẳng tay và hai cẳng chân - Ảnh: T.H.

Ngày 21-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã có thông báo gửi phụ huynh em N.H.T.H. - học sinh Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang) - về việc học sinh này bị bầm tím chân tay ở trường.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an phường Thọ Quang báo về việc cháu N.H.T.H. bị bầm máu ở cẳng tay và cẳng chân hai bên khi học bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh vào ngày 5-10-2022.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do: vụ việc không cấu thành tội phạm.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tối 5-10, khi đón con từ trường về, phụ huynh em H. phát hiện con mình bị bầm tím hai cánh tay và xung quanh hai bắp chân.

Khi liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, gia đình được giải thích là sau giờ ăn trưa, cô đưa các bạn trong lớp tới phòng ngủ bán trú, riêng H. cô giao cho một bạn cùng lớp kèm đọc bài vì em H. chậm hơn so với các bạn. Theo cô giáo, có thể vết bầm tím là do trong lúc bày bạn đọc, học sinh kia đã dùng cây thước chỉ bài để đánh nhẹ khi bạn đọc sai.

Tuy nhiên phụ huynh cho rằng những vết bầm tím nghiêm trọng như trên không thể do học sinh lớp 1 gây ra bởi thước chỉ bài nên đã yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày hôm sau, UBND phường Thọ Quang cùng Công an phường đã làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận nguyên nhân học sinh bị bầm tím là do bạn đánh bằng thước chỉ bài khi kèm học.

Sau kết luận trên, dù đã ký vào biên bản nhưng bất ngờ ngày 7-10, phụ huynh của cả hai em đều không đồng tình và cho rằng đã ký biên bản đồng ý trong lúc tinh thần hoảng loạn, mệt mỏi sau vụ việc.

Đến ngày 8-10, mẹ của học sinh bị đánh tiếp tục gửi đơn đến cấp quận yêu cầu làm rõ vụ việc. Hiện cả hai học sinh đã được chuyển trường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà T.H. (mẹ của em H., học sinh bị đánh) cho biết sáng 21-12, gia đình đã nhận thông báo từ Công an quận Sơn Trà kèm theo kết luận cô Nh. là giáo viên chủ nhiệm lớp đã thiếu trách nhiệm trong quản lý lớp, để em P. là bạn cùng lớp đánh em H. trong giờ nghỉ trưa bán trú. Công an sẽ gửi kết luận về trường để trường giải quyết nội bộ.

"Tôi không đồng ý với kết luận trên. Tôi tin vào lời nói của con trai mình vì thường ngày bé ít nói và khó có thể nói được tên một người chính xác đến như vậy. Tôi đã hỏi lại cháu rất nhiều lần, cháu vẫn nói là cô Nh. đánh. Gia đình đang xem xét việc có tiếp tục gửi đơn lên cấp cao hơn không" - bà T.H. nói.

