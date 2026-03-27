Nghệ An: KCN Hoàng Mai II 'kẹt' tiến độ vì chậm giải phóng mặt bằng

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II do Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đầu tư trên diện tích 334,79ha tại phường Hoàng Mai, với tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 570 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 9/10/2023.

Một góc KCN Hoàng Mai II.

Đến nay, diện tích của dự án đã có quyết định thu hồi đất là 132,9ha/334,79ha; diện tích đã trích đo 312,4/334,79 ha; đã tổ chức kiểm kê đất và tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng được 290,84 ha/334,79ha (còn lại 43,95ha chưa kiểm kê). Diện tích đã cho thuê đất 29,7633 ha (đạt 9%).

Dự án có quy mô 334,79 ha, nhưng đến nay mới có quyết định thu hồi đất đối với 132,9 ha, tương đương chưa đến 40%. .

Với 201,89 ha/334,79ha chưa có quyết định thu hồi đất do các nguyên nhân như vướng mắc về nguồn gốc đất (31ha), vướng mắc về giá bồi thường (23 thửa diện tích là 25ha), vướng mắc về đền bù, hỗ trợ tài sản và tái định cư cho các hộ giãn dân (37,5ha). Ngoài ra, một số diện tích còn phát sinh bất cập liên quan đến đơn giá bồi thường cây trồng do chưa được cập nhật trong khung giá hiện hành của địa phương.

Trước áp lực tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát tiến độ và làm rõ vai trò của từng bên trong quá trình triển khai. UBND tỉnh giao phường Hoàng Mai hoàn thành toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30/9/2026.

Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan. Trong đó, việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi được xem là yếu tố cấp thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác đền bù. Đồng thời, nguồn vốn cho hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng cũng cần được đảm bảo để tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn