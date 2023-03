Nghệ An: Karaoke Vertu vẫn hoạt động khi không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy?

Chưa bao giờ loại hình kinh doanh dịch vụ hat karaoke lại “nóng” và thu hút nhiều sự chú ý, bình luận và quan tâm của xã hội như thời gian gần đây. Sau những vụ cháy lớn tại các quán hát gây thiệt hại nặng nề về người. Và việc các địa phương trên toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định của Thủ tướng Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì có thể thấy hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke đang được siết chặt và yêu cầu cao về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy.

Gần như tất cả các địa phương trên toàn quốc đều yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ karaoke đóng cửa và dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Có những địa phương sau khi lực lượng chức năng đi kiểm tra và đã ra quyết định đóng cửa, dừng hoạt động 100 % các cơ sở hát karaoke.

Một số địa điểm quán Karaoke tại Hà Nội tạm dừng hoạt động do liên quan đến công tác PCCC. Chính quyền địa phương dán thông báo để người dân, khách hàng biết thông tin. (Ảnh: Internet)

Việc các địa phương quyết liệt kiểm tra và yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hát karaoke khi không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và niềm tin của người dân bởi vì hậu quả khi hỏa hoạn xảy ra là vô cùng đau xót và khủng khiếp.

Biết rằng, kinh doanh loại hình dịch vụ karaoke thì các chủ cơ sở phải bỏ vốn đầu tư lớn và khi bị dừng hoạt động sẽ gây ra nhiều khó khăn về tài chính. Ví dụ như tại Hà Nội, mới đây nhất (khoảng giữa tháng 2/ 2023) theo thông tin từ báo chí, Tập thể doanh nghiệp kinh doanh karaoke có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan về tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Karaoke Vertu không đảm bảo đủ các điều kiện quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì đã có rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bị yêu cầu dừng hoạt động vì không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Thậm chí, kể cả các cơ sở kinh doanh được xem là có tiếng tại thành Vinh cũng phải đóng cửa vì không đủ điều kiện hoạt động.

Ví dụ như, quán karaoke Vertu có địa chỉ tại số 78 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây cũng được xem là địa chỉ lớn, có tiếng về hát Karaoke của Thành Vinh nhưng cũng không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và bắt buộc dừng hoạt động.

Được biết, ngày 27/12/2022 Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An đã có Quyết định tạm đình chỉ số 3760/QĐ-TĐC-PC07 về việc tạm đình chỉ hoạt động đối với 27 phòng kinh doanh karaoke ( trong đó, tầng 1 có 05 phòng, tầng 2 có 06 phòng, tầng 3 có 08 phòng và tầng 4 có 08 phòng) tại Karaoke Vertu thuộc hộ kinh doanh Vertu do bà Nguyễn Thị Hà là người đại diện theo pháp luật.

Quyết định số 294/QĐ-CATP về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh karaoke Vertu

Tiếp đến, ngày 23/2/2023, Công an thành phố Vinh đã có Quyết định số 294/QĐ-CATP về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh karaoke Vertu có địa chỉ tại số 78 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với lý do thu hồi là cơ sở bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo đủ các điều kiện quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứ hộ theo quy định của pháp luật. Thời gian thu hồi không giới hạn.

Nếu hỏa hoạn xảy ra ai sẽ chịu trách nhiệm?

Mặc dù không đảm bảo đủ các điều kiện quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy tuy nhiên quán karaoke Vertu vẫn hoạt động bình thường và thậm chí hoạt động một cách công khai.

Quán karaoke Vertu công khai hoạt động sau 12h đêm mặc dù bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo đủ các điều kiện quy định an toàn về PCCC và cứu nạn cứ hộ theo quy định của pháp luật (Pv ghi nhận ngày 16/3/2023).

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam vào ngày 16/3/2023, quán karaoke Vertu vẫn đón nhận khách vào hát bình thường và thậm chí sau 12h đêm quán vẫn hoạt động. Khách hàng khi đến đây cũng chẳng được thông báo thông tin quán hát karaoke Vertu không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy...

Nếu hỏa hoạn xảy ra thì hậu quả sẽ là khó lường vì tại đây không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Phản ánh và trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết: Quán Karaoke Vertu đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, UBND phường chỉ có chức năng là giám sát hoạt động của cơ sở này.

Tiếp thu phản ánh của PV về việc quán vẫn hoạt động bình thường, thậm chí hoạt động sau 12h đêm, ông Sơn cho biết: UBND phường tiếp thu thông tin phản ánh và sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát.

Thiết nghĩ chính quyền thành phố Vinh cũng như lực lượng công an các cấp (phường, thành phố, tỉnh) của tỉnh Nghệ An cần nâng cao việc giám sát, quản lý hoạt động của điểm vui chơi dịch vụ Karaoke Vertu số 78 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh một cách chặt chẽ và mạnh mẽ hơn nữa. Bởi, nếu hỏa hoạn xảy ra thì hậu quả sẽ là khó lường vì tại đây không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Và, khi đó sẽ lại phải quy trách nhiệm thuộc về ai?

