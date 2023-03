Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Chương trình “Hãy làm sạch biển” năm 2023

Trong tỉnh

Ngày 19/3, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Đoàn Thanh niên BĐBP Nghệ An, Thị đoàn Cửa Lò, Đoàn trường Cao đẳng du lịch - thương mại Nghệ An và Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ phối hợp tổ chức Chương trình “Hãy làm sạch biển” năm 2023.