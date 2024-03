Nghệ An: Huyện Quỳ Châu lập đoàn kiểm tra vụ nhiều cây rừng bị chặt

Ngày 28/3, Đoàn kiểm tra UBND huyện Quỳ Châu, Nghệ An do ông Lê Hải Lý, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn phối với Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu, Công an huyện Quỳ Châu cùng các ban, ngành liên quan kiểm tra trực tiếp khu vực cây gỗ tự nhiên bị chặt do Đời sống và Pháp luật phản ánh.

Đoàn kiểm tra của UBND huyện Quỳ Châu tại hiện trường

Tại hiện trường, sau khi kiểm tra, ông Lê Hải Lý cho biết, khu vực báo chí phán ánh thuộc đất rừng đã được giao cho người dân sản xuất. Tuy nhiên, việc người dân tự ý chặt cây rừng tự nhiên lớn có nằm trong diện tích được giao khoán hay không thì sau khi đi kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ lâm nghiệp thì mới cụ thể được.

“Chỗ nào dân được khai thác thì ta công nhận còn chỗ nào dân sai thì ta xử lý theo qui định”, Phó Chủ tịch huyện Quỳ Châu nói.

Cây gỗ bị đốn hạ trong khu vực rừng Phá Hói, Quỳ Châu



Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết thêm, khu vực này trước đây đã được qui hoạch cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Nhưng đến nay doanh nghiệp chưa triển khai nên đã đưa ra khỏi qui hoạch.

Như Đời sống và Pháp luật đã phản ánh trước đó, có hàng loạt cây gỗ tự nhiên đường kính từ 30cm -60cm đã bị chặt hạ phần thân đã được di chuyển đi chỉ còn lại gốc và phần ngọn hoặc một số cây gỗ lớn bị chặt hạ nhưng không có giá trị vẫn còn ngổng ngang.

Bên cạnh đó, có những thân gỗ nhỏ hơn được xếp gọn gàng chờ vận chuyển ra khỏi rừng tại khu vực Phá Hói, bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu.

