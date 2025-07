Nghệ An: Hơn 8.000 hộ dân ở nhiều xã vật lộn vì thiếu nước sạch

Trong tỉnh

Tại huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An, gần 8.200 hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sạch kéo dài, phải đi xin, đi mua từng can nước. Hiện nhà máy nước địa phương chỉ có thể vận hành cầm chừng do nguồn nước sông Lam bị đục.