Nghệ An: Hơn 2.500 cơ sở dừng hoạt động vì không đáp ứng điều kiện PCCC

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên phạm vi toàn quốc.

Qua hơn 2 tháng triển khai, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng tổ chức đồng bộ, quyết liệt các giải pháp.

Công an Nghệ An thực hiện nghiêm kế hoạch của Bộ Công an.

Theo đó, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với các biện pháp triển khai thực hiện đợt cao điểm một cách kịp thời, quyết liệt, hiệu quả, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn vào ngày 5/12/2022, vượt tiến độ 10 ngày so với thời hạn Bộ Công an đề ra.

Thống kê cho biết, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 28.362 cơ sở. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra 28.625/28.362 lượt cơ sở (đạt tỷ lệ 101%).

Trong đó, xử phạt 287 trường hợp (330 hành vi vi phạm, trong đó, 33 hành vi vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng, 297 hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động), với tổng số tiền 3.022.250.000 đồng.

Cơ sở Karaoke Đại Huệ bị đình chỉ hoạt động sau khi cơ quan Công an kiểm tra.

Đình chỉ 5 trường hợp, trong đó, có 3 cơ sở karaoke, bar; Tạm đình chỉ 206 trường hợp, trong đó, có 45 cơ sở bar, vũ trường, vì không đảm bảo an toàn PCCC. Có 2.544 cơ sở tự dừng hoạt động vì không đáp ứng được điều kiện PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, Công an Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH sâu rộng, trực tiếp đến người dân thông qua nhiều hình thức.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn