Nghệ An: Hơn 100 hồ chứa chỉ đạt dưới 50% dung tích, nguy cơ thiếu nước

Trong tỉnh

Tính đến thời điểm này Nghệ An có 126/1.061 hồ chứa chỉ đạt dưới 50% dung tích, trong đó có 108 hồ chứa do địa phương quản lý, 18 hồ chứa do các công ty TNHH thủy lợi quản lý.