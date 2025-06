Nghệ An: Thí sinh đánh giá đề văn vừa sức

Ghi nhận tại nhiều điểm thi trong tỉnh, kết thúc buổi sáng, đa số thí sinh và giáo viên đều có chung nhận định: Đề thi văn năm nay vừa sức, không đánh đố, phù hợp với năng lực học sinh và chương trình học phổ thông mới.

Sáng ngày 26/6, hơn 40.000 thí sinh Nghệ An tham dự kỳ thi THPT năm 2025. Ảnh: ĐB

Cụ thể, trong tổng số hơn 40.000 thí sinh đăng ký dự thi tại Nghệ An, có 39.392 thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới và 843 thí sinh tự do thi theo chương trình 2006. Để đảm bảo tốt công tác tổ chức, toàn tỉnh bố trí 72 điểm thi, trong đó có 2 điểm thi riêng cho thí sinh tự do tại Trung tâm GDTX huyện Đô Lương và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh).

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), sau tiếng trống hết giờ, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, tự tin. Em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 12C cho biết: “Em thấy đề thi năm nay không khó, đúng trọng tâm ôn tập và có phần em rất thích nên làm bài khá thoải mái. Em hy vọng đạt khoảng 7 điểm trở lên”.

Các thí sinh được giáo viên coi thi kiểm tra trước lúc vào phòng thi. Ảnh: HN

Nhận định của em Mai cũng là cảm xúc chung của nhiều bạn khác tại điểm thi này. Nội dung đề thi không gây áp lực, tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng lực cảm thụ và kỹ năng viết cá nhân, giúp các em khởi đầu kỳ thi trong tâm thế tích cực.

Ghi nhận tại nhiều điểm thi trong tỉnh, kết thúc buổi sáng, đa số thí sinh và giáo viên đều có chung nhận định, đề thi văn năm nay vừa sức. Anh: ĐB

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số điểm.

Tại đây, ông Long đã kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi, điều kiện cơ sở vật chất, công tác phòng chống gian lận, đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi. Đồng thời, ông cũng đã gặp gỡ, trò chuyện và động viên các thí sinh, mong các em giữ bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt.

Tỉnh Đoàn Nghệ An đã triển khai hơn 140 đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2025. Ảnh: NT

Cùng với đó, chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” năm 2025, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã triển khai rộng khắp với sự tham gia của hơn 140 đội hình thanh niên tình nguyện.

