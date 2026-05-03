Nghệ An sẵn sàng sơ tán trên 146.000 dân ven biển nhằm ứng phó thiên tai 2026

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) tăng cường lực lượng xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng hỗ trợ ngư dân đưa thuyền cá lên bờ tránh trú bão. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo đó, Nghệ An xác định các khu vực xung yếu, dễ bị ảnh hưởng là trọng điểm cần ưu tiên bảo vệ, trong đó đặc biệt chú trọng công tác di dời, sơ tán người dân khi có tình huống khẩn cấp. Các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật được ưu tiên bố trí đến nơi an toàn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Đáng chú ý, Nghệ An đã xây dựng nhiều kịch bản cụ thể ứng phó với bão mạnh kết hợp triều cường và nước biển dâng. Trong trường hợp bão cấp 16 kèm triều cường, nước biển có thể dâng tới 7,7 m, tỉnh dự kiến sơ tán hơn 146.000 người tại 15 xã, phường ven biển. Với kịch bản bão cấp 15, nước biển dâng khoảng 6,4 m, khoảng 103.000 người tại 13 xã, phường sẽ phải di dời. Tương tự, các phương án cũng được tính toán chi tiết đối với bão cấp 14 và cấp 13, khi nước biển dâng từ 4,2 m đến 5,3 m, ảnh hưởng đến nhiều khu vực dân cư ven biển.

Cùng đó, tỉnh tập trung bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai trọng yếu như tuyến đê Tả Lam dài hơn 67 km, hệ thống đê cửa sông và đê biển. Các chủ hồ chứa được yêu cầu thường xuyên cập nhật phương án đảm bảo an toàn đập, chủ động xử lý sự cố ngay từ giai đoạn đầu nhằm ngăn ngừa nguy cơ vỡ đập, gây hậu quả nghiêm trọng. Việc quản lý tàu thuyền cũng được siết chặt, đảm bảo tất cả phương tiện hoạt động trên biển được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn khi có bão, duy trì thông tin liên lạc thông suốt với ngư dân.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhằm nâng cao khả năng ứng phó nhanh, hiệu quả với mọi tình huống thiên tai.

Trước mùa mưa bão, toàn bộ hệ thống thủy lợi, giao thông, khu neo đậu tàu thuyền được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng; tổ chức trực ban 24/24 giờ để kịp thời cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo đến người dân. Đồng thời, Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, vật tư y tế phục vụ việc khắc phục hậu quả, xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh, giúp người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất sau thiên tai.

Năm 2025 ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tại Nghệ An với 21 đợt không khí lạnh, 12 đợt nắng nóng gay gắt, cùng ảnh hưởng của 4 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Thiên tai đã làm 12 người thiệt mạng, hơn 100.000 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế ước tính trên 8.900 tỷ đồng.

Tác giả: Duy Hưng - Yến Nhi

Nguồn tin: Báo Tin tức