Nghệ An: 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 12 (thuộc Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp kinh doanh vàng, vàng trang sức về hành vi không niêm yết giá với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Được biết, vào ngày 20/4/2026, Đội quản lý thị trường số 12 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra 02 địa điểm kinh doanh vàng, vàng trang sức. Qua kiểm tra, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã phát hiện 02 doanh nghiệp này không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm này để trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Căn cứ vào hành vi vi phạm nêu trên, vào ngày 28/4/2026, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 12 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp này về hành vi không niêm yết giá với mức phạt tiền 80 triệu đồng/doanh nghiệp.

Theo Đội quản lý thị trường số 12 cho hay, để bảo đảm môi trường cạnh tranh công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất kinh doanh cũng như người tiêu dùng, thời gian tới, Đội tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên địa bàn được giao quản lý. Trong đó, tập trung kiểm tra các mặt hàng có biến động giá bất thường, các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong dịp nắng nóng sắp tới như mặt hàng vàng; vàng trang sức; xăng; dầu; gas; nước giải khát; lương thực, thực phẩm…

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn