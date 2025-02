Nghệ An: Hoàn tất lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án nhà hành chính cấp huyện 80 tỷ đồng

Ngày 5/2/2025, Huyện ủy Đô Lương đã chính thức ban hành Quyết định số KQ2400557430_2502051338 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 06: "Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị công trình: Nhà làm việc cơ quan Huyện ủy - Khối dân, huyện Đô Lương". Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hành chính của huyện, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị trung tâm đạt chuẩn loại IV và trở thành thị xã trước năm 2030.

Gói thầu số 06 có tổng giá trị dự toán được duyệt là khoảng 72,6 tỷ đồng, với thời gian thực hiện dự kiến là 18 tháng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi, và loại hợp đồng được ký kết là đơn giá điều chỉnh. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thịnh Hưng có địa chỉ tại Số nhà 96, Đường Trần Phú, Phường Hồng Sơn, TP Vinh (Nghệ An).

Giá trúng thầu được xác định là khoảng 72,43 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 523 ngày.

Trước đó, vào năm 2023 và 2024, nhà thầu Thịnh Hưng cũng là đơn vị thực hiện gói thầu ĐM2 - Chỉnh trang, xây dựng khuôn viên xung quanh nhà quản lý khu đầu mối đập Đô Lương (có giá gói thầu khoảng 20,5 tỷ đồng), thuộc dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Dự án này do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An có tổng mức đầu tư là khoảng 5.705 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Nhà làm việc Huyện ủy - Khối dân được khởi động từ cuối năm 2024, sau khi UBND huyện Đô Lương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) vào ngày 21/11/2024. Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 80 tỷ đồng, trong đó Gói thầu số 06, bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị công trình, đã được phê duyệt E-HSMT ngày 11/12/2024 với trị giá khoảng 72,6 tỷ đồng. Quyết định phê duyệt do ông Nguyễn Tất Hoài Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương ký.

Nhà làm việc mới cho cơ quan Huyện ủy - Khối dân có kiến trúc hiện đại, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, với diện tích xây dựng 996,7 m² và tổng diện tích sàn 6.313,8 m². Chiều cao công trình là 27,28 m, bao gồm tầng hầm cao 3,1 m, nền tầng 1 cao 1,2 m, tầng 1 cao 3,9 m, tầng 2 đến tầng 6 cao 3,6 m/tầng và tầng tum cao 3,6 m. Hệ thống giao thông thuận tiện với 3 cầu thang bộ và 2 thang máy.

Nguồn vốn đầu tư cho dự án này đến từ tiền sử dụng đất thu được từ đấu giá các khu đất quy hoạch theo đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030”, được thông qua tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 ngày 25/03/2022. Công trình được xây dựng tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương (nằm trong khu hành chính mới của huyện Đô Lương).

Dự án Nhà làm việc Huyện ủy - Khối dân là một phần trong chuỗi các dự án trọng điểm của huyện Đô Lương, bao gồm dự án Nhà làm việc HĐND - UBND huyện Đô Lương với tổng mức đầu tư khoảng 53 tỷ đồng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, cùng với dự án xây dựng Trường THPT Đô Lương I đang được triển khai với tổng mức đầu tư lên đến khoảng 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

