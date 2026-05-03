Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng

Đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng và phòng cháy chữa cháy, lập khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường - Ảnh: ÁI NHÂN

Ngày 2-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong vừa ký công văn gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tập trung cắt giảm bốn lĩnh vực

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt liên quan tới bốn lĩnh vực bao gồm: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến bốn lĩnh vực nêu trên.

Các bộ trên được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-5 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay như thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết...

Cùng đó, cần đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12-5.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của các Bộ, cơ quan.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Ngày 29-4, Chính phủ đã ban hành tám Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các nghị quyết.

Bao gồm các nghị quyết liên quan tới phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, áp dụng cho lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai nghị quyết của Chính phủ, 155 nghị định và sáu quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Với việc ban hành các văn bản này, bốn chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được hoàn thành.

Đối với thủ tục hành chính, 184 thủ tục bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%. Đối với điều kiện kinh doanh, 890 điều kiện bị bãi bỏ và bốn điều kiện được đơn giản hóa.

Quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024; thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ