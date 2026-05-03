Vietjet có Tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Tổng giám đốc Vietjet - Ảnh: VJC

Người của Vietjet từ thuở đầu lên làm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) vừa thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 29-4, thay ông Đinh Việt Phương. Ông Phương sau đó chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1971, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không.

Trước khi về với Vietjet, ông từng làm việc tại Pacific Airlines và Qatar Airways. Đây là hai môi trường rất khác nhau, một nội địa, một quốc tế hàng đầu thế giới đã giúp ông tích lũy kinh nghiệm đa dạng từ khai thác đến thương mại.

Ông là một trong những nhân sự gắn bó với Vietjet từ thời kỳ đầu, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng mảng kinh doanh và marketing.

Năm 2018, ông được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, sau đó lên Giám đốc điều hành từ giữa năm 2025, trước khi chính thức trở thành người đứng đầu hãng.

Người tiền nhiệm - ông Đinh Việt Phương, sinh năm 1969, tiến sĩ tốt nghiệp tại Nga, giữ ghế Tổng giám đốc từ tháng 4-2023.

Trong hai năm điều hành, ông Phương đưa Vietjet vượt qua giai đoạn sau đại dịch và đặt nền móng tăng trưởng ổn định. Cùng đợt này, ông Khuất Việt Hùng, nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên Hanoi Metro, được bầu vào hội đồng quản trị Vietjet.

Vietjet muốn đầu tư vào nhiều sân bay

Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Vietjet vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1-2026 tích cực. Doanh thu hợp nhất đạt 21.021 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.023 tỉ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, chỉ sau ba tháng đầu năm, hãng đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch doanh thu và hơn 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Động lực tăng trưởng đến từ mở rộng khai thác. Vietjet vận chuyển 7,2 triệu lượt khách trên gần 39.900 chuyến bay, tăng lần lượt 5% và 3% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt, tăng 8%.

Hệ số lấp đầy ghế đạt 85%, cho thấy hiệu quả khai thác được cải thiện rõ rệt, không chỉ tăng chuyến bay mà còn lấp đầy tốt hơn.

Năm 2026, Vietjet đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 86.774 tỉ đồng, tăng 24%; lợi nhuận trước thuế dự kiến 2.421 tỉ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Vietjet cũng đang đề xuất tham gia đầu tư hạ tầng tại nhiều sân bay lớn, gồm Long Thành, Tân Sơn Nhất và Nội Bài, Chu Lai và Thọ Xuân.

Tại cuộc họp cuối tháng 4-2026, ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết với vai trò cơ quan quản lý chuyên ngành, Bộ Xây dựng sẽ xem xét các đề xuất của Vietjet trên nguyên tắc phù hợp quy hoạch, đáp ứng nhu cầu khai thác an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Việc đánh giá cần làm rõ nhu cầu vận tải, khả năng khai thác, hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng dàn trải, lãng phí. Bên cạnh đó các bên phải làm rõ mô hình đầu tư, cơ chế và nguồn lực thực hiện theo hướng công khai, công bằng, minh bạch, bảo đảm quyền cạnh tranh bình đẳng. Việc triển khai cần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp khai thác và nhà đầu tư, đồng thời tránh phát sinh tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ