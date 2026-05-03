Điều kiện xét tuyển thẳng vào ngành Y được quy định như thế nào?

Thí sinh N.H.M hỏi, chính sách tuyển thẳng của một số trường đại học đào tạo lĩnh vực y hiện nay được áp dụng ra sao?

Về vấn đề này, trả lời trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Theo Điều 8 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT (Quy chế tuyển sinh trình độ đại học), các cơ sở đào tạo được quyền xây dựng và công bố chính sách xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với một số đối tượng thí sinh.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, việc tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo đề án tuyển sinh của từng trường, nhưng phải:

Công khai minh bạch tiêu chí xét tuyển;

Không trái với quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặc thù của nhóm ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ và khối ngành sức khỏe có cấp phép hành nghề;

Trên thực tế, nhiều trường đại học y có thể áp dụng tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển đối với:

- Thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế;

- Thí sinh thuộc diện chính sách theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các đối tượng khác theo đề án riêng của từng trường.

Như vậy, chính sách tuyển thẳng trong khối ngành y được thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT và do từng trường quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh đã công bố công khai.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn