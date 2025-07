Gặp khó trong tuyển dụng lao động, Luxshare-ICT đề nghị Nghệ An hỗ trợ

Công ty TNHH Luxshare - ICT đã đầu từ hàng trăm triệu USD vào KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Theo Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An), hiện doanh nghiệp này đang tạo việc làm cho gần 20.000 lao động tại Nghệ An. Đồng thời khẳng định, sự ổn định và nguồn cung nhân lực bền vững sẽ là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quy mô đầu tư tương lai của công ty này tại Nghệ An.

Ông Wu Zhi De, Giám đốc công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo sở Nội vụ và các cơ sở đào tạo căn cứ vào đặc thù sử dụng lao động của ngành điện tử để linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, tăng cường sự kết nối giữa chương trình đào tạo và nhịp độ sản xuất của doanh nghiệp;

Bên cạnh đó, thúc đẩy việc xây dựng cơ chế phối hợp ba bên "Nhà trường – Doanh nghiệp – Chính quyền", trong đó Chính quyền đóng vai trò điều phối, nhằm hỗ trợ triển khai hợp tác có hệ thống giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này đề xuất cho phép doanh nghiệp tham gia xây dựng kế hoạch thực tập, dựa trên tình hình sản xuất thực tế để phân kỳ, phân đợt tiếp nhận thực tập sinh một cách hợp lý, hình thành cơ chế thực tập bền vững và lâu dài.

Cùng với đó, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp điều chỉnh kế hoạch giảng dạy với sự tham dự của hiệu trưởng các trường và yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh theo dõi, giám sát tiến độ điều chỉnh tại từng cơ sở đào tạo.

Được biết, ngay trong năm 2025, doanh nghiệp này sẽ triển khai kế hoạch nhận thực tập sinh từ cao đẳng, đại học đến trung cấp nghề, với số lượng 8.000 sinh viên. Thời gian làm việc từ 3 đến 4 tháng.

Luxshare-ICT (Nghệ An) đang gặp khó trong tuyển dụng nguồn nhân lực. Ảnh: Văn Dũng

Đề nghị có chính sách cụ thể về thuế khi tài trợ cho giáo dục

Ông Wu Zhi De cho biết, nhằm hỗ trợ đào tạo thực hành và nâng cao chất lượng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, công ty này dự kiến tài trợ một số thiết bị, máy móc, công cụ phục vụ giảng dạy cho các trường nghề.

Tuy nhiên, do Công ty là doanh nghiệp chế xuất, việc tài trợ thiết bị cho các đơn vị trong nước có liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, thủ tục hải quan cũng như chính sách thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Doanh nghiệp này đề nghị tỉnh Nghệ An hướng dẫn rõ ràng về chính sách ưu đãi thuế áp dụng đối với việc doanh nghiệp chế xuất tài trợ thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan công bố danh sách các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời làm rõ chính sách thuế áp dụng đối với các trường này khi tiếp nhận thiết bị tài trợ.

Chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan hải quan cung cấp, hướng dẫn chi tiết về quy trình “chuyển đổi mục đích sử dụng” và khai báo hải quan điện tử; chỉ định cơ quan đầu mối và thiết lập cơ chế phê duyệt nhanh chóng, cũng như hướng dẫn các trường xây dựng quy trình tiếp nhận và lập hồ sơ thiết bị tài trợ đúng quy định.

Hiện, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiSở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam xem xét và quyết định thành lập Tổ công tác do 1 đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ làm Tổ trưởng để hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động cho Công ty TNHH Luxshare-IC và các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam làm việc với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh để thông báo nhu cầu tiếp nhận thực tập sinh trong thời điểm hiện nay, xem xét điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy để tạo điều kiện cho thực tập sinh thực tập kỹ năng và làm quen tác phong công nghiệp tại Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi Khu vực X xem xét cụ thể đề nghị của Công ty TNHH Luxshare-ICT để hướng dẫn quy trình, hồ sơ, chính sách về việc ưu đãi thuế áp dụng đối với doanh nghiệp.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn