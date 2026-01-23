Nghệ An: Hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới. Có thể nói, đây là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị rất lớn, thể hiện quyết tâm rất cao và định vị phát triển của tỉnh. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về mục tiêu phát triển này?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới thể hiện khát vọng, mong muốn và quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Việc đề ra mục tiêu trên dựa trên những căn cứ và cơ sở vững chắc.

Trước hết phải khẳng định, đây là mục tiêu có chiều sâu lịch sử, cũng là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương của Người. Trong lá thư cuối cùng gửi cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 21/7/1969, chỉ 42 ngày trước khi qua đời, Người đã để lại lời dặn dò tâm huyết và mong Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn coi đó là lời căn dặn thiêng liêng, luôn luôn khắc ghi và quyết tâm thực hiện qua các giai đoạn phát triển.

Bên cạnh đó, mục tiêu này cũng dựa trên những cơ sở chính trị đã được Trung ương định hướng, khẳng định xuyên suốt qua nhiều thời kỳ như: Kết luận 20-KL/TW năm 2003; Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh tháng 5/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Nghệ An phải phấn đấu không chỉ là tỉnh khá mà trở thành “cực tăng trưởng tầm quốc gia” trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu xuất phát từ cơ sở, thành tựu phát triển của tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bình quân cả nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt khoảng 7,45%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước khoảng 6,3%/năm. Riêng năm 2025, GRDP đạt 8,44%; thu ngân sách đạt trên 29.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Đại hội. Thu hút đầu tư, nhất là FDI, là điểm sáng nổi bật, nhiều năm liên tiếp duy trì quy mô trên 1 tỷ USD, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những thành tựu nổi bật, quốc phòng - an ninh, đối ngoại tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển.

Hiện nay, Trung ương đặt mục tiêu phát triển rất cao, đó là xây dựng đất nước Việt Nam tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Từ đó, các địa phương cũng phải quyết tâm hiện thực hoá được mục tiêu này. Nghệ An cũng không thể đứng ngoài cuộc và phải quyết tâm cùng với cả nước để đạt hiện thực hoá khát vọng, cũng như mong muốn của Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là đưa đất nước Việt Nam bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới.

Việc đặt mục tiêu trên cũng dựa trên những tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An, đặc biệt hiện nay tỉnh đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm. Tỉnh đã khởi công dự án Cảng nước sâu Cửa Lò và sắp tới khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy... Đây là những động lực mới để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Để hiện thực hoá mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra 39 nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án. Tỉnh cũng đặt mục tiêu cụ thể về tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 12% trở lên; GRDP bình quân đầu người khoảng 165 - 190 triệu đồng.

Tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, mong muốn phát triển trong giai đoạn tới. Ảnh: TTXVN

Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để đạt được mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới, tỉnh Nghệ An tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá gì? Để hiện thực hoá mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung đột phá về tư duy và đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quản trị và sản xuất - kinh doanh. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, mong muốn phát triển trong giai đoạn tới. Hiện tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không gian phát triển đã thay đổi nên việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp, yêu cầu mới là hết sức quan trọng. Tỉnh sẽ tập trung hiện đại hoá những động lực tăng trưởng như trong Nghị quyết đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển đô thị. Đặc biệt, đô thị Vinh - Cửa Lò phải phát triển theo hướng đô thị biển hiện đại, trung tâm dịch vụ - du lịch. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục mở rộng Khu kinh tế Đông Nam để thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, chế biến - chế tạo, logistics để tạo năng lực sản xuất mới và sức cạnh tranh dài hạn. Dựa trên những kết quả, thành tựu mà tỉnh đạt được trong thu hút đầu tư, thời gian tới nhiệm vụ này cần được quan tâm, chú trọng hơn. Đặc biệt, tỉnh sẽ xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh có tính cạnh tranh cao, bình đẳng, để các nhà đầu tư yên tâm lựa chọn Nghệ An tìm hiểu và quyết định đầu tư, triển khai dự án. Muốn vậy, công tác cải cách hành chính trước yêu cầu mới và những mục tiêu phát triển cao thì phải được chú trọng hơn nữa. Nghệ An sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, thuận tiện, thực chất, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến Nghệ An tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư. Tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai những dự án động lực với tinh thần nhanh chóng, khẩn trương, để làm sao hoàn thành trong thời gian sớm nhất, phát huy hiệu quả vốn đầu tư cao nhất, gia tăng giá trị mới trong nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chú trọng rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, vướng mắc. Đặc biệt, những dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng thì phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương để các chủ đầu tư sớm có mặt bằng triển khai thi công, xây dựng. Điểm mấu chốt, giữ vai trò quyết định cho thành công của mọi nhiệm vụ là phải chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy tính đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lan toả ra cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để tạo một khối đồng thuận, đoàn kết, thống nhất để cùng nhau khát vọng, nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.